أحمد حجازي يعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 10:20 مساءً - أعلن أحمد حجازي قائد منتخب مصر السابق والمدافع الدولي اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، ليضع نهاية لمسيرة حافلة امتدت لسنوات طويلة داخل الملاعب المصرية والأوروبية والعربية، مؤكدًا أن قراره يخص التوقف عن اللعب فقط، بينما سيظل مرتبطًا بعالم كرة القدم الذي يمثل شغفه الأكبر.

وجاء إعلان حجازي ليحظى بتفاعل واسع من جماهير الكرة المصرية، خاصة أنه يعد واحدًا من أبرز المدافعين الذين ظهروا خلال السنوات الماضية، وترك بصمة واضحة مع المنتخب الوطني وعدد من الأندية التي ارتدى قمصانها خلال مشواره الاحترافي.

أحمد حجازي يعلن نهاية مسيرته كلاعب

ونشر أحمد حجازي رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن خلالها اعتزاله كرة القدم كلاعب، مؤكدًا أن علاقته باللعبة لن تنتهي بمجرد ابتعاده عن المستطيل الأخضر.

وقال حجازي في رسالته:

"اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب… وليس اعتزال شغفي وحبي لها".

وأضاف المدافع الدولي السابق:

"شكرًا لكرة القدم على كل لحظة، وكل تحدٍ، وكل درس، وكل ذكرى صنعتها معي".

وأكد حجازي أن رحلته داخل الملعب وصلت إلى نهايتها، لكنه سيواصل ارتباطه بكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، قائلًا:

"رحلتي داخل الملعب انتهت، لكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة، بنفس الشغف، والطموح، والإصرار".

مسيرة حافلة لأحمد حجازي مع الأندية

يعد أحمد حجازي من أبرز المدافعين المصريين خلال السنوات الأخيرة، حيث خاض تجربة مميزة مع العديد من الأندية داخل مصر وخارجها، ونجح في ترك بصمة قوية خلال مشواره الاحترافي،بدأ حجازي مسيرته في الدوري المصري، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، حيث لعب في الدوري الإيطالي مع فريق فيورنتينا، ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي، وارتدى قميص وست بروميتش ألبيون، ليصبح أحد اللاعبين المصريين الذين خاضوا تجربة مميزة في الملاعب الأوروبية،كما خاض المدافع المصري تجربة ناجحة في الدوري السعودي، حيث لعب ضمن صفوف اتحاد جدة، وحقق معه عددًا من الإنجازات، قبل أن تكون محطته الأخيرة مع نادي نيوم السعودي.

قائد منتخب مصر وصاحب الخبرات الدولية

ارتبط اسم أحمد حجازي بشكل كبير بمنتخب مصر، حيث كان أحد العناصر الأساسية في صفوف الفراعنة لسنوات طويلة، وشارك في العديد من البطولات الدولية والقارية،وتميز حجازي بالقوة البدنية والقدرة على قراءة اللعب والتميز في الكرات الهوائية، ما جعله أحد أهم المدافعين الذين اعتمد عليهم المنتخب المصري خلال السنوات الماضية،وشارك اللاعب في منافسات كأس الأمم الأفريقية، كما كان ضمن قائمة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وقدم مستويات مميزة أمام منتخبات قوية.

إنجازات وبطولات في مشوار حجازي

خلال مسيرته، نجح أحمد حجازي في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الأندية، خاصة خلال فترة وجوده في الدوري السعودي،وكانت تجربته مع اتحاد جدة من أبرز محطات مشواره، حيث ساهم في عودة الفريق للمنافسة على البطولات، وشارك في تحقيق لقب الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، ليضيف نجاحات جديدة إلى سجله الكروي،كما حظي اللاعب بتقدير كبير من الجماهير السعودية والمصرية، بسبب التزامه داخل الملعب وشخصيته القيادية.

نهاية مشوار لاعب وبداية مرحلة جديدة

يمثل اعتزال أحمد حجازي نهاية حقبة مهمة في خط دفاع المنتخب المصري، حيث كان أحد اللاعبين الذين امتلكوا خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الكبرى،ورغم ابتعاده عن اللعب، فإن رسالة حجازي تشير إلى رغبته في مواصلة العمل داخل كرة القدم، سواء من خلال التدريب أو الإدارة أو أي مجال آخر يرتبط باللعبة التي عاش تفاصيلها لسنوات طويلة،ويؤكد تاريخ العديد من نجوم الكرة أن الاعتزال لا يعني الابتعاد عن الرياضة، بل قد يكون بداية لفصل جديد يستفيد فيه اللاعب من خبراته التي اكتسبها خلال سنوات المنافسة.

جماهير الكرة المصرية تودع أحد أبرز المدافعين

تفاعل عدد كبير من جماهير الكرة المصرية مع قرار أحمد حجازي، حيث حرصت على توجيه رسائل الشكر والتقدير له بعد مسيرة طويلة قدم خلالها الكثير مع الأندية والمنتخب الوطني،ويظل حجازي أحد الأسماء التي ارتبطت بالانضباط والقوة الدفاعية، بعدما نجح في تمثيل الكرة المصرية في العديد من المحافل الكبرى، وترك إرثًا مميزًا في مركز قلب الدفاع،ومع إعلان اعتزاله، يبدأ أحمد حجازي مرحلة جديدة بعيدًا عن اللعب، لكنه أكد أن علاقته بكرة القدم ستستمر، وأن شغفه باللعبة سيظل حاضرًا كما كان طوال مسيرته داخل الملاعب.