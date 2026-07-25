انفراجة في التفاوض.. الزمالك يقترب من حسم عقود...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 10:20 مساءً - شهدت المفاوضات بين إدارة نادي الزمالك والمدير الفني الصربي فوك رازوفيتش انفراجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اقترب الطرفان من وضع الرتوش الأخيرة للاتفاق النهائي الخاص بالجهاز الفني المعاون.

الزمالك يقترب من حسم عقود الجهاز المعاون للصربي «رازوفيتش»

وجاءت هذه التطورات الإيجابية عقب موافقة مسؤولي القلعة البيضاء على تلبية طلب المدرب الصربي بتعيين أربعة مساعدين ضمن طاقمه التدريبي، مما أزال العقبات التي واجهت إتمام الاتفاق في الآونة الأخيرة وأفساح المجال لإنهاء كافة التفاصيل التعاقدية.

موعد الوصول وبدء التحضيرات للموسم الجديد

من المقرر أن تُحسم إجراءات توقيع العقود رسميًا بين الطرفين خلال الساعات القادمة، على أن يُرسل النادي تذاكر السفر والعقود المعتمدة للطاقم الفني.

ومن المنتظر أن يصل فوك رازوفيتش مع جهازه المعاون إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل؛ لتدشين مهمتهم الرسمية واستلام زمام الأمور الفنية للفريق.

وتسعى إدارة النادي لإتمام الإجراءات الإدارية سريعًا لضمان انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد بالكامل تحت إشراف الطاقم الصربي الجديد.