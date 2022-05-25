انت الان تتابع خبر كنت محطمة صابرين كشفت المستور وتفضح سبب تركها الفن بعد نجاحها في مسلسل أم كلثوم اليكم السبب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة صابرين، عن أسباب اعتزالها للتمثيل بعد نجاح مسلسل "أم كلثوم" وقالت أن أحد السبب خلافات ومشاكل زوجية تعرضت لها.

تابعت صابرين خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة المحور "تركت الفن بسبب اني اتلخبطت بعد أم كلثوم ومكنتش مرتاحة في بيتي وحصل خلافات زوجية وكنت نفسيا محطمة"وأضافت "على الرغم من نجاح مسلسل "أم كلثوم" حسيت اني كارهه الدنيا والحياة ولجأت إلي الله وانا ست مبعملش حاجة إلا لما بكون مصدقاها" وعن اعتزالها قالت "أنا معتزلتش أنا تركت التمثيل لكن عملت برنامج اجتماعى ومسلسل اذاعي وكنت حامل وانا عمري ما قلت أن الفن حرام ومقلتش لحد أنت اتحجبت ليه أو متحجبتش ليه لانها حاجة بين الشخص وربه" وعن تصريحاتها مع عمرو أديب حول الحجاب قالت "دي حاجة قديمة وانا عيطت لأني لقيت لجان الكترونية كتير من كل الناس اللي مش بيحبوا صابرين كانوا ضدي على السوشيال ميديا وكانوا جزء من الناس مش كل الناس" يذكر أن صابرين شاركت في مسلسل "الحلم" مع محمد رياض، رانيا فريد شوقي، انوشكا، سميرة عبد العزيز وغيرهم نخبة من النجوم.