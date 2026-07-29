الذهب يرتفع مع استقرار الدولار
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم، مدعومة ببعض عمليات الشراء، في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4032.59 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4031.90 دولارًا.
وحافظ الدولار على مستوى قريب من أعلى مستوى له في شهر، ما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.63 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1586.84 دولارًا، وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1253.18 دولارًا.
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