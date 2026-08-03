أخبار اليمن : تمديد 3 أشهر للبطاقة الشخصية المنتهية

تمديد 3 أشهر للبطاقة الشخصية المنتهيةأعلنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم، تمديد مهلة سريان العمل بالبطاقة الشخصية المنتهية الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر، غير قابلة للتمديد، اعتباراً من اليوم الاثنين 20 صفر 1448هـ، الموافق 3 أغسطس 2026م.

وأوضحت المصلحة في بيان صادر عنها، أن قرار التمديد جاء بتوجيهات وزير الداخلية، بناءً على طلب البنك المركزي اليمني ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وتقديرًا للظروف التي يمر بها أبناء الشعب اليمني.

وأكدت أن التمديد هو الأخير، ويهدف إلى تمكين المواطنين الذين ما يزالون يحملون بطاقات شخصية منتهية الصلاحية من استكمال إجراءات تجديدها خلال المهلة المحددة.

وأشارت إلى أن البطاقات المنتهية الصلاحية ستُصبح ملغاة بانتهاء المهلة المحددة، ولن يُسمح باستخدامها في أي معاملات أو إجراءات رسمية، أو للحصول على الخدمات، كما لن تكون معتمدة لدى المؤسسات الحكومية والخاصة، مع فرض الغرامات المقررة على معاملات طلبات تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهاء المهلة.

ودعت المصلحة كافة المواطنين إلى المسارعة في تجديد بطاقاتهم المنتهية خلال المهلة المحددة، مؤكدةً أنها اتخذت عدداً من الإجراءات الفنية والتنظيمية الهادفة تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز معاملات التجديد في فروعها كافة.