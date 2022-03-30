شاهد .. تركت الفن وأهله بسبب مشهد واحد فقط .. حزر فزر مين هي الفنانة دي الشهيرة ؟ (إليك التفاصيل)

انت الان تتابع خبر تركت الفن وأهله بسبب مشهد واحد فقط .. حزر فزر مين هي الفنانة دي الشهيرة ؟ (إليك التفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

يتداول رواد مواقع التواصل من حين لآخر صور للفنانين اثناء فترة طفولتهم، وهي من اكثر الاشياء المحببة للجمهور خاصة بعد اكتشافهم لـ شكل نجمهم المفضل اثناء فترة طفولته.

وانتشرت صورة لفنانة شهيرة، صاحبة الملامح الرقيقة، التي كانت ولا زالت حتى الآن لها مكانة فريدة في الفن المصري، هل عرفتموها؟.

هي سندريلا الشاشة سعاد حسني، من مواليد بولاق، بمحافظة القاهرة في 26 يناير 1942، واسمها بالكامل سعاد محمد كمال حسني البابا.

وكشفت في أحد التصريحات لها أن في أحد المرات عرض عليها أن تقوم ببطولة فيلم، وكان به مشهد مخل ،لكنها رفضت الفيلم بأكمله فهي لم تنوي تأدية أدوار الإغراء أو المشاهد الفاضحة.

وأضافت سعاد حسني لمجلة آخر ساعة عام 1967، أن رفضها أحد السيناريوهات التي عرضت عليها بسبب وجود مشهد جريء في الفيلم، هو ما تسبب في ابتعادها عن العمل لمدة عام، وأكدت أنها فضلت الجلوس في المنزل بدون عمل، والبعد عن الجمهور احترامًا لهم.