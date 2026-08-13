البرلمان اللبناني يقرّ قانون العفو العام
أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم، قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات على نحو استثنائي ومعدل بعد مناقشات على مدى يومين في المجلس.
وصدق القانون بالمناداة، مع تعديل مدة المؤبد، التي خفضت من 14 إلى 12 سنة.
وكان النواب اللبناني استأنف جلسته التشريعية العامة صباح اليوم التي دعا إليها نبيه بري رئيس المجلس، لمتابعة مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، بعدما أقر البرلمان اللبناني أمس قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام.
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