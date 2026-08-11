الأهلي يخوض 3 مباريات ودية في إسبانيا استعدادًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 مساءً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد 2026-2027، من خلال المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في إسبانيا، والذي يتضمن خوض عدد من المباريات الودية بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل بداية المنافسات الرسمية.

ويستهدف الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر الأوروبي، من خلال رفع مستوى اللياقة البدنية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب تجربة الخطط الفنية والتشكيلات المختلفة والوقوف على مستوى العناصر الجديدة.

الأهلي يبدأ ودياته أمام بادالونا

يفتتح الأهلي سلسلة مبارياته الودية في إسبانيا بمواجهة بادالونا يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتمنح المباراة الجهاز الفني فرصة لتقييم الحالة البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب تجربة عدد من العناصر ومنحهم دقائق لعب تساعدهم على استعادة أجواء المباريات قبل انطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي وساباديل

ويخوض الأهلي ثاني تجاربه الودية أمام ساباديل يوم الخميس المقبل، ضمن برنامج المباريات المحدد خلال المعسكر الإسباني.

ولم يتم حسم الموعد النهائي للمواجهة بشكل رسمي حتى الآن، مع إمكانية إجراء تعديلات على برنامج الفريق أو المنافس وفقًا للتنسيق الخاص بفترة الإعداد.

ويحرص الجهاز الفني على الاستفادة من المواجهات التجريبية في اختبار أكبر عدد من اللاعبين، والتعرف على مدى قدرتهم على تنفيذ التعليمات والخطط التي يتم التدريب عليها خلال المعسكر.

الأهلي يواجه برشلونة في أقوى وديات المعسكر

يختتم الأهلي مبارياته الودية في إسبانيا بمواجهة قوية أمام برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتعد المباراة الاختبار الأبرز للفريق خلال المعسكر، نظرًا لقوة المنافس، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة منها في قياس مستوى اللاعبين أمام أحد أبرز الأندية العالمية.

كما تمثل مواجهة برشلونة فرصة لتقييم مدى تطور الفريق من الناحيتين البدنية والفنية، واختبار قدرة اللاعبين على التعامل مع المنافسات ذات المستوى المرتفع.

أهداف الأهلي من معسكر إسبانيا

ويعمل الجهاز الفني للأهلي خلال المعسكر على تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها الوصول إلى أعلى جاهزية بدنية، ورفع درجة الانسجام بين اللاعبين، وتجربة أكثر من طريقة لعب قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي.

ومن المنتظر أن تشهد المباريات الودية مشاركة أكبر عدد من عناصر الفريق، حتى يحصل الجهاز الفني على تقييم شامل لمستوى اللاعبين، ويساعده ذلك في تحديد التشكيل والاحتياجات النهائية قبل انطلاق الموسم.

الأهلي يستعد لانطلاق الموسم الجديد

ويأمل الأهلي في إنهاء معسكره الإسباني بأكبر مكاسب فنية وبدنية ممكنة، قبل العودة إلى مصر لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الجديد 2026-2027.

ويسعى الجهاز الفني إلى استغلال الفترة المتبقية في تجهيز اللاعبين ورفع معدلات التركيز والجاهزية، استعدادًا للمنافسات الرسمية التي تنتظر الفريق خلال الموسم المقبل.