تصريحات يسرا اللوزي مع منى الشاذلي: سر فقدان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:56 مساءً - حلّت النجمة يسرا اللوزي ضيفةً على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في لقاء اتسم بالشفافية والصراحة، كشفت خلاله العديد من الأسرار والكواليس التي تخص مسيرتها الفنية، وحياتها الأسرية، وتجاربها مع الجوانب الصحية والتوعوية.

التوعية الصحية واستعادة الرشاقة بواسطة "مونجارو"

أكدت يسرا اللوزي أن التوعية المجتمعية والوقاية أهم بكثير من التعامل مع الخوف بعد الإصابة بالأمراض، مشيرة إلى مشاركتها المستمرة في المبادرات التوعوية والخيرية، مثل التعاون السنوي مع بنك الطعام المصري للتوعية بسوء التغذية والتقزم، إلى جانب مشاركتها في حملات وزارة الصحة للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ومخاطر زواج الأقارب.

وعن السر وراء إطلالتها الأخيرة وفقدانها الملحوظ للوزن الذي اكتسبته عقب ولادة ابنتها الثانية، أوضحت يسرا أنها استعانت بـ حقن مونجارو تحت إشراف طبيب التغذية المتابع لحالتها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأضافت أن ضغط التصوير واضطراب ساعات النوم يؤثران تلقائيًا على ملامح وجهها ووزنها، مما يدفعها دائمًا للاستراحة وممارسة الرياضة والاهتمام بـ "الصحة النفسية" بعد كل موسم درامي.

الإنهاك البدني و"العبء الذهني" للأم

تطرقت يسرا اللوزي للحديث عن فترة صعبة مرت بها قبل شهرين، حيث تعرضت لحالة إجهاد وإنهاك شديد جعلت جسدها يتوقف عن الاستجابة لمدة أسبوع كامل، مما أجبرها على أخذ قسط من الراحة لتجاوز الضغوطات المتراكمة.

وفسّرت يسرا مفهوم "العبء الذهني للأم"، مؤكدة أنه رغم وجود زوج متعاون وأسرة داعمة، إلا أن عقل الأم لا يتوقف عن التفكير في عشرات التفاصيل اليومية المجهدة من تنظيم شؤون المنزل، ومواعيد الأطباء، ومتطلبات الأبناء والمناسبات، وهو ما يسبب القلق والأرق المستمر. كما وجهت نصيحة للجمهور بعدم الاخدعاع بالصور المثالية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

الابتعاد عن الأدوار الحزينة وكواليس مسلسل "كان يا ما كان"

أبدت يسرا اللوزي رغبتها القوية في الابتعاد عن تقديم الأعمال الدرامية الحزينة والشخصيات الكئيبة خلال الفترة المقبلة، متمنية الانتقال إلى الأعمال الكوميدية والرومانسية، حيث مازحت الشاذلي قائلة إن خزانة ملابسها أصبحت ممتلئة بالملابس الثقيلة والبلوفرات الخاصة بالشخصيات الحزينة التي جسدتها مؤخرًا.

وعلى الصعيد الفني، تحدثت عن تفاصيل تجسيدها لشخصية "داليا" في مسلسل "كان يا ما كان"، مشيرة إلى أنها تعاطفت مع الشخصية لأنها تعبر عن نموج واقعي لسيدات يعشن في علاقات معقدة ومجهدة نفسيًا رغم استقرارها الظاهري.

وكشفت يسرا أنها هي من اقترحت مشهد احتضان "داليا" لزوجها (الذي جسد دوره الفنان ماجد الكدواني) قبل مغادرته المنزل عقب الانفصال، لتوضيح أن القرار لم يكن بدافع الكره أو الخيانة، بل كان نتيجة سنوات من التعايش مع الاكتئاب والإنهاك النفسي، مع الاحتفاظ بكامل الاحترام والتقدير للعِشرة بينهما.