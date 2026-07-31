حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً - حقق منتخب مصر لناشئات كرة اليد (مواليد 2008) إنجازًا لافتًا بفوزه المستحق على نظيره المنتخب الفرنسي بنتيجة (29 - 24)، ضمن ثاني مواجهات الفريق في النسخة الحادية عشرة من بطولة العالم للناشئات، المقامة حالياً في رومانيا.

ناشئات اليد يقهرن فرنسا ويتأهلن للدور الثاني بمونديال رومانيا

وشهدت أجواء ما بعد اللقاء حالة من الفرحة العارمة؛ حيث حرصت عبير عقيل، رئيسة البعثة المصرية، على مشاركة اللاعبات والجهاز الفني الاحتفال بهذا الفوز الثمين، واُلتقطت الصور التذكارية و«السيلفي» لتوثيق هذه اللحظة الاستثنائية.

حسم التأهل ومواجهة مرتقبة

وبهذا الفوز الصريح أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية، حجزت «فراشات اليد المصرية» مقعدهن رسمياً في الدور الثاني من البطولة العالمية قبل خوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات والمحددة يوم السبت المقبل أمام منتخب فيجي: