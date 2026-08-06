حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 02:12 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقيمة الفريقين وأهمية الحدث على المستوى الكروي.

الأهلي يترقب مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر

وتأتي المباراة ضمن برنامج إعداد الأهلي للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة من الاحتكاك بأحد أكبر الأندية الأوروبية، قبل انطلاق المنافسات الرسمية محليًا وقاريًا.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وبرشلونة يوم 19 أغسطس على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، في لقاء يمثل المحطة الأبرز خلال معسكر الفريق الأحمر في إسبانيا.

وتعد المواجهة فرصة مهمة للاعبي الأهلي لاكتساب المزيد من الخبرات أمام منافس يمتلك تاريخًا كبيرًا في الكرة الأوروبية، كما تمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم جاهزية الفريق قبل بداية الموسم.

أول مباراة على كامب نو بعد إعادة افتتاحه

تحمل المباراة طابعًا استثنائيًا، إذ ستكون أول مواجهة يحتضنها ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد انتهاء أعمال إعادة تطويره وافتتاحه رسميًا، كما تمثل الظهور الأول لبرشلونة أمام جماهيره استعدادًا لمنافسات موسم 2026-2027.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل أهمية الحدث بالنسبة لجماهير النادي الكتالوني، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي تحظى به مشاركة الأهلي.

إنجاز تاريخي للأهلي

بمشاركته في بطولة كأس خوان جامبر، يسجل الأهلي إنجازًا جديدًا في تاريخه، بعدما يصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في هذه البطولة الودية العريقة، التي ارتبطت عبر سنوات طويلة ببداية موسم برشلونة.

وتعكس هذه المشاركة المكانة التي يتمتع بها النادي الأهلي على الساحة الدولية، كما تؤكد حضوره المستمر في المناسبات الكروية الكبرى.

استعدادات قوية للموسم الجديد

ويواصل الأهلي استعداداته من خلال معسكره الخارجي في إسبانيا، الذي يتضمن تدريبات فنية وبدنية مكثفة، إلى جانب عدد من المباريات الودية، بهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق الموسم الجديد والمنافسة على مختلف البطولات.