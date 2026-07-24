هكذا تتغلّبون على الاكتئاب!يساهم النظام الغذائي الصحي في دعم صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والخرف وبعض الاضطرابات النفسية، بحسب ما أكدته المتخصصة في الطب النفسي الغذائي البروفيسورة فيليس جاكا والباحث في علوم التغذية البروفيسور تيم سبيكتور.

وأوضح الخبيران أن تأثير الغذاء في الدماغ يرتبط بميكروبيوم الأمعاء، الذي يساعد على إنتاج مركبات تقلل الالتهابات وتدعم وظائف الدماغ. وأشار سبيكتور إلى أن تحسين النظام الغذائي قد يخفف بعض أعراض الاضطرابات النفسية، فيما أكدت جاكا أن تعديل العادات الغذائية يمكن أن يحسن حالة عدد من المصابين بالاكتئاب.

ومن الأطعمة التي تدعم صحة الدماغ: الزبادي، والأطعمة المخمّرة مثل الكفير والكيمتشي ومخلل الملفوف، إضافة إلى الحبوب الكاملة كالشوفان والشعير والكينوا. وقد أظهرت دراسات ارتباط هذه الأغذية بتحسن المزاج ومستويات الطاقة.

في المقابل، حذّر الخبيران من الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة، لارتباطها بزيادة الالتهابات ومخاطر صحية ونفسية متعددة، مؤكدين أن صحة الأمعاء والدماغ مترابطة وأن الغذاء الصحي يشكل عنصرًا مهمًا في دعم الصحة النفسية.