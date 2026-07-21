أخطاء صحية يرتكبها البعض على الشاطىء.. احذريها لإجازة سعيدة

مع بداية الإجازات الصيفية، تتحول الشواطئ إلى الوجهة المفضلة للكثيرين للهروب من ضغوط الحياة والاستمتاع بأشعة الشمس والبحر والهواء النقي، وتعتبر أيام المصيف فرصة مثالية للاسترخاء وصنع الذكريات الجميلة مع العائلة والأصدقاء، لكن في المقابل يقع البعض في أخطاء صحية يظنون أنها بسيطة ولا تستحق الانتباه. ومع تكرار هذه العادات يوماً بعد يوم، قد تتحول الإجازة الممتعة إلى سبب للإصابة بحروق الشمس أو الجفاف أو الإرهاق، بل وقد تترك آثارًا تمتد حتى بعد انتهاء المصيف. لذلك، فإن الاستمتاع بالصيف لا يعني إهمال الصحة، بل يبدأ بالوعي بالعادات الصحيحة وتجنب الأخطاء الأكثر شيوعًا.

ينصح بالانتباه للعادات اليومية والغذائية خلال إجازة الصيف

التعرض المباشر للشمس... متعة قد تتحول إلى مشكلة

وربما يكون أول خطأ يقع فيه كثيرون هو الاعتقاد بأن الجلوس لساعات طويلة تحت أشعة الشمس يمنحهم لون برونزي جذاب يناسب إطلالات الصيف دون أي أضرار، والحقيقة أن التعرض المباشر للشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، يزيد من خطر الإصابة بحروق الجلد والجفاف، كما يسرع ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، ومع الوقت يرفع من احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.

ولهذا ينصح دكتور وائل غانم استشاري الأمراض الجلدية بضرورة استخدام واقي للشمس بعامل حماية مناسب، مع الحرص تجديده كل ساعتين أو بعد السباحة مباشرة، إلى جانب ارتداء القبعات والنظارات الشمسية والجلوس في أماكن مظللة قدر الإمكان خلال الفترة ما بين العاشرة صباحا والرابعة عصرا.

وإذا كان الحفاظ على البشرة يبدأ بالحماية من الشمس، فإن الجسم كله يحتاج أيضًا إلى عناية من نوع آخر، وهي تعويض السوائل التي يفقدها باستمرار.

إهمال الترطيب يؤثر على الصحة

تناول كمية كبيرة من الماء يحافظ على ترطيب الجسم

وهنا يقع كثير من الأشخاص في خطأ آخر، حيث يكتفون بالمشروبات الغازية أو المثلجة ويظنون أنها تعوض فقدان السوائل، بينما يحتاج الجسم في الأساس إلى الماء بالدرجة الأولى.

فمع ارتفاع درجات الحرارة يزيد التعرق، ومعه يفقد الجسم الماء والأملاح المعدنية، وإذا لم يتم تعويضها، قد تظهر أعراض مثل الصداع والدوخة والإجهاد وضعف التركيز، وقد يتطور الأمر في بعض الحالات إلى الإجهاد الحراري.

ولا يقتصر الترطيب على شرب الماء فقط، بل يشمل أيضًا العناية بالبشرة بعد السباحة، باستخدام مرطب مناسب يعوض الجفاف الناتج عن التعرض للشمس ومياه البحر المالحة،بالإضافة إلى الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والشمام والخيار.

لكن حتى مع الاهتمام بالماء والبشرة، تبقى هناك عادة صيفية أخرى قد تؤثر في الصحة لكن الأغلبية لا يهتمون بها.

السهر الطويل يدمر الصحة

ومن أشهر عادات المصيف السهر حتى ساعات الفجر، سواء في الحفلات أو الجلسات العائلية أو التنزه على الشاطئ. ورغم أن السهر يبدو جزءًا من أجواء الإجازة، لكن الإفراط فيه قد ينعكس بالسلل على الجسم.

فالنوم غير الكافي يؤثر في قدرة الجسم على استعادة نشاطه، ويزيد الشعور بالإرهاق في اليوم التالي، كما يرفع مستويات التوتر ويضعف التركيز. أما البشرة فهي الأكثر تأثرا بالسهر وقلة النوم، فمع تكرار السهر قد تبدو البشرة باهتة وتظهر الهالات السوداء بشكل أوضح، كما تقل قدرتها على إصلاح الخلايا المتضررة نتيجة التعرض للشمس.

ولهذا ينصح بالحصول على عدد كافي من ساعات النوم، حتى خلال الإجازة، لأن الراحة الجيدة تساعد الجسم على مقاومة الإجهاد والاستمتاع بالمصيف بطاقة أكبر.

ومع كل هذه العادات، يبقى هناك خطأ يرتبط بالمائدة، وغالبًا ما يرافق معظم الرحلات الصيفية.

تناول الحلويات بكثرة في الصيف يؤثر على الصحة والوزن

الإفراط في الوجبات السريعة والسناكس

لا تكتمل أجواء المصيف عند كثيرين دون البطاطس المقلية أو البرجر أو البيتزا أو المثلجات والحلويات، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي اليومي طوال الإجازة.

فالإفراط في تناول الوجبات السريعة والسناكس الغنية بالدهون والسكريات والسعرات الحرارية قد يؤدي إلى زيادة الوزن خلال فترة قصيرة، كما يزيد الشعور بالخمول والعطش، ويؤثر في صحة الجهاز الهضمي، خاصة مع قلة تناول الخضراوات والفواكه.

ولذلك يفضل تحقيق التوازن، بحيث يمكن الاستمتاع بالأطعمة المحببة باعتدال، مع الاعتماد في معظم الوجبات على الأطعمة الخفيفة، مثل السلطات، والأسماك المشوية، والفواكه الطازجة، مع تجنب الإفراط في المشروبات السكرية.

خلاصة القول

لا يحتاج المصيف الصحي إلى قواعد معقدة، بل إلى مجموعة من العادات البسيطة التي تصنع فارقًا كبيرًا. فالحماية من الشمس، والحرص على شرب الماء، والعناية بترطيب البشرة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والاعتدال في تناول الطعام، كلها خطوات تجعل الإجازة أكثر راحة ومتعة. فالصيف فرصة لتجديد النشاط واستعادة الطاقة، ومن الجميل أن تنتهي أيامه بذكريات سعيدة، لا بمشكلات صحية كان من الممكن تجنبها بسهولة.