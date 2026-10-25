توغّل إسرائيلي جديد في القنيطرة
جددت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم توغلها في مفرق الكسارات بمحيط بلدة /جباتا الخشب/ في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في مفرق الكسارات، وأقامت حاجزاً عسكرياً، وعمدت إلى تفتيش المارة.
كما توغلت قوة للاحتلال غربي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت ثلاثة أشخاص قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس الجمعة شخصاً أثناء رعي الأغنام خلال توغل في محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، كما استهدفت محيط بلدة الحميدية بريف المحافظة الشمالي وحرش بئر عجم بالريف الجنوبي بعدة قذائف مدفعية، دون وقوع إصابات.
وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات مداهمة، بينما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.
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