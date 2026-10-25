النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات
ارتفعت أسعار النفط اليوم، بأكثر من ثلاثة دولارات عند التسوية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ستة أشهر، متأثرة بمخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.55 دولار، أي 3.14 بالمئة، لتصل إلى 116.72 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 أبريل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.80 دولار أو 3.8 بالمئة إلى 103.27 دولار.
وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا ستة بالمئة، بينما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأسبوع بارتفاع 2.3 بالمئة.
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