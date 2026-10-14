الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الاعتداء على مسن ببورسعيد"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 04:21 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على مسن ومحاولة إجباره على إستقلال سيارة برفقتهم ببورسعيد.بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، أمكن تحديد قائد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 19 سبتمبر الماضى قام الظاهر بمقطع الفيديو بإستقلال السيارة رفقته وبحوزته مولد كهربائى إستشعر بأنه متحصلات واقعة سرقة ، ولدى محاولته تسليمه لقسم الشرطة قام المسن المذكور بالإستعانة بالمارة لعدم تسليمه للقسم على النحو الظاهر بالمقطع ولاذ بالهرب تاركاً المولد الكهربائى ، وقام السائق بتسليم المولد للأجهزة الأمنية.أمكن ضبط مرتكب واقعة السرقة (عنصر جنائى - مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) وبمواجهته إعترف بسرقة المولد الكهربائى من أحد المساجد بدائرة قسم شرطة أول بورفؤاد ، كما أضاف بسرقته مبلغ مالى بأسلوب المغافلة من عامل بكافيه كائن بذات الدائرة، وبإستدعاء المسئول عن المسجد أفاد بعدم تحريره محضراً بواقعة السرقة وإتهم المذكور بسرقة المولد.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .