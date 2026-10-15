الرئيس السيسى يصل مقر أكاديمية الشرطة لحضور حفل تخريج دفعة جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - وصل منذ قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية لعام 2026، وذلك بحضور كبار رجال الدولة، وفي مقدمتهم وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والشخصيات العامة وأسر الخريجين.

استعراض الجاهزية وعروض ميدانية

ومن المقرر أن يشهد حفل التخرج تقديم الطلاب الخريجين لعروض رياضية وعسكرية وعملياتية متنوعة، تستعرض مدى الكفاءة البدنية والفنية التي اكتسبوها طوال فترة دراستهم. وتتضمن الفعاليات بيانات عملية تشمل مهارات السلاح والدفاع عن النفس، واقتحام البؤر الإجرامية والإرهابية، وتشكيلات السلاح والرماية التكتيكية، والتي تعكس المستوى العالي من الانضباط والجاهزية الشاملة للالتحاق بصفوف العمل الأمني الميداني.

مصنع الرجال وإعداد الضابط العصري

وتُعد أكاديمية الشرطة المصرية واحدة من أعرق الأكاديميات الأمنية في المنطقة، حيث تحرص وزارة الداخلية باستمرار على تطوير مناهجها التدريبية والتعليمية لتواكب التطورات التكنولوجية والأمنية الحديثة.

وتعمل الأكاديمية على ترسيخ مفهوم "الضابط العصري" الذي يجمع بين التأهيل العلمي والقانوني والميداني، مع الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان، لتخريج كوادر قادرة على حفظ أمن واستقرار الوطن.

تأدية اليمين وتكريم الأوائل

وتختتم الفعالية بتأدية الخريجين الجدد ييمين الولاء أمام السيد رئيس الجمهورية، معلنين بدء مسيرتهم الوطنية في مختلف قطاعات وزارة الداخلية، يلي ذلك مراسم تسليم وتسلم القيادة بين الدفعات، وتكريم أوائل الخريجين بتسليمهم أنواط الامتياز.