انطلاق العرض العام لطلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - بدأ منذ قليل الطلاب الخريجون بأكاديمية الشرطة تقديم العرض العام في أرض العروض الرئيسية بمقر الأكاديمية، وذلك ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب لعام 2026، المقامة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.

خطوات منتظمة وانضباط ميداني صارم وشهدت أرض العروض استعراضاً ميدانياً راقياً أظهر المستوى العالي من الانضباط والجاهزية، حيث مرت طوابير الخريجين بصفوف منتظمة وخطوات عسكرية متناسقة، عكست مدى التدريب المكثف والتأهيل الميداني الذي تلقاه الطلاب طوال سنوات دراستهم داخل الأكاديمية. إعداد الضابط العصري واستراتيجية التحديث إعداد الضابط العصري واستراتيجية التحديث وتُعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحاً أمنياً وعلمياً عريقاً في المنطقة؛ حيث تحرص وزارة الداخلية باستمرار على تطوير مناهجها التدريبية والتعليمية لتواكب التطورات التكنولوجية والأمنية الحديثة. وتعمل الأكاديمية على ترسيخ مفهوم "الضابط العصري" المزود بالتأهيل العلمي والقانوني والميداني، مع الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان، لتخريج كوادر قادرة على حماية أمن الوطن واستقراره. تأدية اليمين وتكريم الأوائل تأدية اليمين وتكريم الأوائل وتختتم الفعالية بتأدية الخريجين الجدد ليمين الولاء أمام السيد رئيس الجمهورية، يعقبه مراسم تسليم وتسلم القيادة بين الدفعات، ثم تكريم أوائل الخريجين بتسليمهم أنواط الامتياز.