مدبولي يعلن 100 رحلة عمرة لوالدي مصابي وضحايا حادث الدواويس من صندوق تحيا مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 10:21 مساءً -

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي مصابي وضحايا حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال صندوق «تحيا مصر»، في إطار دعم أسر الضحايا والمصابين ومساندتهم في أعقاب الحادث.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق «تحيا مصر» التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بالمدينة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيس الصندوق، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين والشخصيات العامة وشركاء النجاح.

ويأتي الإعلان عن رحلات العمرة ضمن جهود صندوق «تحيا مصر» في مساندة الفئات الأولى بالرعاية والأسر المتضررة، إلى جانب المبادرات والمشروعات التي ينفذها الصندوق في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وعلى مدار السنوات الماضية، أطلق صندوق «تحيا مصر»، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المبادرات والمشروعات القومية التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهلها، من بينها القوافل الطبية وتوفير المواد الغذائية والخدمات المختلفة للفئات المستحقة.