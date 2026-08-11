وزير النقل ونظيره المجري يتفقدان منظومة النقل الذكي بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:13 صباحاً - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ديفيد فيتيزي، وزير النقل والاستثمار المجري، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير المجري إلى مصر، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة ، جاء ذلك بحضور الدكتورة/ ريتا فيكتوريا هيرنتشار، سفيرة دولة المجر لدى جمهورية مصر العربية، والمهندس/ وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، وعدد من قيادات وزارة النقل.

​إشادة مجرية بالطفرة العمرانية ومشروعات الجر الكهربائي والتطوير في مصر

وأكد وزير النقل في بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية المجرية، والتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل، خاصة في مجال السكك الحديدية ومن جانبه، أشاد الوزير المجري بعمق العلاقات بين البلدين، وبالتطور الكبير الذي تشهده مصر، ولاسيما في قطاع النقل، مؤكدًا حرص بلاده على تبادل الخبرات بين الجانبين معرباً عن إعجابه بالعاصمة الجديدة، التي وصفها بالرائعة وسعادته بزيارة محطة مصر برمسيس امس ومشاهدة القطارات المجرية العاملة على شبكة السكك الحديدية، إلى جانب زيارة متحف السكك الحديدية، مشيدًا بمنظومة النقل الحديثة في مصر، ومنها القطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائي السريع ، وتناولت جلسة المباحثات مناقشة اخر مستجدات لأوجه التعاون القائمة في مجال السكك الحديدية وسبل تعزيز التعاون المصري–المجري في عدد من مجال النقل، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى البلدين في تطوير منظومات النقل الجماعي والسكك الحديدية والنقل الأخضر

​جولة ميدانية لوزيري النقل المصري والمجري باستقلال أتوبيسات «أكتا» بالعاصمة.

وعقب انتهاء جلسة المباحثات، قام الفريق مهندس/ كامل الوزير ونظيره المجري بإستقلال أتوبيسات شركة «أكتا للنقل الجماعي» من مقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة حتى محطة الحي الحكومي لمونوريل شرق النيل حيث اشار الفريق مهندس/ كامل الوزير الى أن العاصمة الجديدة تمثل نموذجًا واضحًا للتكامل بين التخطيط العمراني الحديث ومنظومة النقل المتطورة، حيث تم تنفيذ منظومة نقل حديثة ومتكاملة لخدمة العاصمة وربطها بمختلف المناطق بالعاصمة الجديدة مستعرضا وسائل النقل المختلفة التي تخدمها مثل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT - مونوريل شرق النيل- اتوبيسات اكتا-تاكسي العاصمة) ، وآليات التكامل والربط بين وسائل النقل الجماعي الحديثة، بما يتيح انتقال المواطنين بسهولة ويسر بين العاصمة ومختلف المناطق الأخرى ، ثم تفقد الوزيران محطة الحي الحكومي لمونوريل شرق النيل ، وتم استعراض أهمية المحطة في خدمة المترددين على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة داخل العاصمة، ودورها في توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة تربط مختلف مناطقها

​دور مونوريل شرق النيل في ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة الكبرى

والدور الهام الذي يقوم به مونوريل شرق النيل في ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة الجديدة بمدينة نصر وتبادله خدمة نقل الركاب في محط الاستاد مع الخط الثالث للمترو الذي يتبادل خدمة نقل الركاب مع مونوريل غرب النيل ليحقق تبادل خدمة نقل الركاب بوسائل نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، تقدم اعلى مستويات الخدمة لقاطني المناطق العمرانية والتنموية التي يمر بها.

​وزير النقل المجري يستقل مونوريل شرق النيل حتى محطة مسجد الفتاح العليم

وعقب ذلك، استقل وزير النقل المجري، يرافقه المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، مونوريل شرق النيل من محطة الحي الحكومي وصولًا إلى محطة مسجد الفتاح العليم، حيث تعرف على مكونات المنظومة وأهميتها في دعم وتيسير حركة التنقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة و، أعرب السيد/ ديفيد فيتيزي، وزير النقل والاستثمار المجري، عن سعادته بزيارة العاصمة الجديدة، مشيدًا بما شاهده من مشروعات عمرانية وحضارية كبرى، وبصفة خاصة منظومة النقل الحديثة التي يتم تنفيذها لخدمة العاصمة وربطها بمختلف المناطق.مؤكدا ان التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل في مصر يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية الأساسية للنقل وفق أحدث المعايير العالمية، مشيدًا بما شاهده خلال الجولة من وسائل نقل حديثة ومنظومة متكاملة تربط مختلف مناطق العاصمة.