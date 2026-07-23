وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 01:21 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، في إطار التشاور الدوري بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدا بالتقدم الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتي تعززت بعقد الدورة الحادية عشرة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج خلال يونيو الماضي.

وشدد عبد العاطي على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الجانبين، مؤكدا أن الشراكة الاقتصادية تمثل أحد المحاور الرئيسية في العلاقات المصرية الأوروبية، بما يسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

واستعرض الوزير الدور الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في ملفي الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تناول الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين والمقيمين.

وأكد أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية، بما يشمل الهجرة الموسمية والدائرية، إلى جانب دعم المشروعات التنموية التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، ومساندة الدول المستضيفة للاجئين، لافتا إلى انخراط مصر مع عدد من الدول الأوروبية في إعداد اتفاقيات ثنائية تقوم على رؤية طويلة المدى لإدارة ملف الهجرة.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع ويحافظ على أمن المنطقة، وأمن الملاحة الدولية، وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد عبد العاطي أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، وضمان النفاذ الكامل والسريع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، محذرا من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا، مؤكدين أهمية دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي تلك الدول.

من جانبها، أشادت كايا كالاس بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.