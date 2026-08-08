حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أغسطس 2026 05:12 مساءً - قد تظهر بعض العلامات أثناء قيادة السيارة أو عند تشغيلها تشير إلى وجود مشكلة تحتاج إلى الفحص والصيانة دون تأجيل، خاصة أن تجاهل الأعطال البسيطة قد يؤدي إلى تفاقمها وارتفاع تكلفة الإصلاح لاحقًا.

علامات تخبرك بأن سيارتك تحتاج إلى الصيانة فورًا

وتشمل أبرز إشارات الخطر ظهور تحذيرات على لوحة العدادات، أو صدور أصوات غير معتادة، أو حدوث اهتزازات أثناء القيادة، إلى جانب تسرب السوائل أو خروج دخان غير طبيعي من نظام العادم.

علامات التحذير على لوحة العدادات

إضاءة لمبة فحص المحرك

تعد إضاءة لمبة فحص المحرك من العلامات التي تستدعي الانتباه، لأنها قد ترتبط بخلل في أحد الأنظمة الإلكترونية أو الميكانيكية للسيارة. وفي هذه الحالة يفضل إجراء فحص تشخيصي لتحديد سبب ظهور التحذير وعدم الاكتفاء بإطفاء اللمبة.

إضاءة لمبة الزيت أو الحرارة

تحتاج لمبة ضغط الزيت أو ارتفاع حرارة المحرك إلى تعامل سريع، لأنها قد تشير إلى انخفاض مستوى الزيت أو وجود مشكلة في دورة التبريد. واستمرار القيادة مع ارتفاع الحرارة أو انخفاض ضغط الزيت قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في المحرك.

أصوات غير طبيعية أثناء القيادة

صرير أو طحن عند الضغط على الفرامل

إذا ظهرت أصوات صرير أو احتكاك معدني عند استخدام الفرامل، فقد يكون ذلك مؤشرًا على تآكل تيل الفرامل أو وجود مشكلة في مكونات نظام الفرامل.

ولا يفضل تأجيل الفحص، لأن كفاءة الفرامل ترتبط بصورة مباشرة بسلامة السائق والركاب، كما أن استمرار استخدام المكونات التالفة قد يؤدي إلى أضرار أكبر.

اهتزاز عجلة القيادة

يمكن أن يكون اهتزاز المقود، خصوصًا عند سرعات معينة، علامة على وجود مشكلة في اتزان الإطارات أو ضبط زوايا العجلات، وقد يرتبط أيضًا بأجزاء في نظام التوجيه أو التعليق.

لذلك من الأفضل فحص السيارة عند ظهور الاهتزاز بصورة متكررة، خاصة إذا صاحبه انحراف السيارة أو تآكل غير متساوٍ في الإطارات.

ظهور تسربات أسفل السيارة

وجود بقع أو تجمعات من السوائل أسفل السيارة بعد ركنها يستدعي الفحص لمعرفة مصدر التسرب. فقد يكون السائل زيت محرك أو سائل تبريد أو أحد السوائل المستخدمة في أنظمة السيارة.

ويختلف لون وشكل السائل حسب مصدره، لذلك لا ينبغي تجاهل أي تسرب جديد أو متكرر، خصوصًا إذا صاحبه ارتفاع في درجة حرارة المحرك أو انخفاض مستوى أحد السوائل.

الدخان غير الطبيعي من العادم

يمكن أن يكشف لون الدخان الخارج من العادم عن وجود مشكلة تحتاج إلى التشخيص. فالدخان الأزرق قد يرتبط باحتراق الزيت، بينما قد يشير الدخان الأسود إلى خلل في عملية احتراق الوقود أو زيادة كمية الوقود مقارنة بالهواء.

وفي حال ظهور دخان كثيف أو مستمر بشكل غير معتاد، يفضل التوجه إلى مركز صيانة متخصص لتحديد السبب ومعالجة المشكلة قبل تفاقمها.

متى يجب التوجه إلى مركز الصيانة؟

لا ينبغي الانتظار حتى تتوقف السيارة تمامًا لاتخاذ قرار الصيانة، فظهور لمبات تحذيرية مهمة، أو أصوات جديدة، أو اهتزازات متكررة، أو تسربات، أو دخان غير طبيعي، كلها مؤشرات تستحق الفحص.

وتساعد الاستجابة المبكرة لهذه العلامات على اكتشاف الأعطال في مراحلها الأولى، وتقليل احتمالات تعرض السيارة لأضرار أكبر، فضلًا عن خفض تكاليف الإصلاح والحفاظ على مستوى الأمان أثناء القيادة.

الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المتأخر

تظل الصيانة الدورية والفحص المنتظم لأجزاء السيارة من أهم وسائل الوقاية من الأعطال المفاجئة. كما ينصح السائق بالالتزام بجدول الصيانة المحدد من الشركة المصنعة، ومراجعة مستويات الزيوت والسوائل وحالة الإطارات والفرامل بصورة مستمرة.

فكلما تم اكتشاف المشكلة في وقت مبكر، زادت فرص إصلاحها بتكلفة أقل، وحافظت السيارة على كفاءتها وأمانها لفترة أطول.