حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 01:20 مساءً - أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، في بيان رسمي، عن إتمام تعاقده مع المدير الفني البرتغالي باولو سيرجيو لتولي مقاليد القيادة الفنية للفريق الكروي الأول، بموجب عقد ممتد حتى عام 2027، وذلك في إطار خطة إدارية شاملة لإعادة بناء الفريق وتصحيح المسار الفني.

الوداد المغربي يعلن رسمياً تعيين البرتغالي باولو سيرجيو مديراً فنياً

واستهدفت إدارة النادي البيضاوي من خلال هذه الخطوة إعادة الاستقرار الفني لصفوف الأحمر، ووضع استراتيجية عمل واضحة تعيد للفريق هيبته وقدرته التنافسية على منصات التتويج محلياً وقارياً، بما يلبي طموحات جماهيره العريضة.

مسيرة حافلة بالسير الذاتية والخبرات القارية

ويتمتع المخضرم باولو سيرجيو (58 عاماً) بمسيرة تدريبية ممتدة لأكثر من عقدين بدأت عام 2003 رفقة أولهانينيسي البرتغالي، لتنطلق بعدها محطاته التدريبية المتنوعة:

المحطات البرتغالية: قاد عدة أندية بارزة في البرتغال مثل سانتا كلارا، بيرامار، باكوس فيريرا، وفيتوريا غيماريش، إلى جانب محطته الأبرز على رأس الجهاز الفني لنادي سبورتنج لشبونة خلال موسم (2010-2011).

التجارب الأوروبية والألقاب: حصد سيرجيو لقب كأس إسكتلندا مع نادي هارت أوف ميدلوثيان موسم (2011-2012)، وتوج بـ كأس السوبر القبرصي رفقة أبويل نيقوسيا موسم (2013-2014)، فضلاً عن تدريبه لكلوج الروماني.

الخبرة العربية والسعودية: خاض المدرب عدة تجارب في المنطقة العربية، كان آخرها بالدوري السعودي رفقة نادي التعاون، ثم تدريب نادي الأخدود من فبراير 2025 وحتى يناير 2026.

وتعول الإدارة الودادية على هذا التنوع في الخبرات لاستعادة التوازن الفني والتتويج بالألقاب القادمة.