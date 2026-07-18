بث مباشر فرنسا ضد إنجلترا.. موعد مباراة المركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يوليو 2026 10:48 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب ميامي، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وإنجلترا في مواجهة قوية على المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026، ورغم غياب بطاقة النهائي، فإن اللقاء يحمل قيمة فنية وتاريخية كبيرة، إذ يسعى كل منتخب لإنهاء مشواره في المونديال بميدالية برونزية، بينما يخوض ديدييه ديشامب آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني للديوك الفرنسية.

صراع البرونزية يختتم رحلة ديشامب ويشعل منافسات كأس العالم 2026

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، لما تضمه من نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، إلى جانب كونها فرصة أخيرة لكل فريق لتعويض خيبة الخروج من الدور نصف النهائي.

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم 2026

تقام مباراة فرنسا ضد إنجلترا لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026، في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة على ملعب ميامي.

وتعد مواجهة المركز الثالث تقليدًا ثابتًا في بطولات كأس العالم، حيث تمنح المنتخبين فرصة لإنهاء البطولة بصورة إيجابية، وحصد الميدالية البرونزية قبل إسدال الستار على النسخة الحالية.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا

تنقل مباراة فرنسا وإنجلترا عبر مجموعة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر الشبكة تغطية شاملة للمباراة، تتضمن الاستوديوهات التحليلية قبل وبعد اللقاء، إلى جانب متابعة فنية لأبرز أحداث المواجهة.

مشوار منتخب فرنسا في مونديال 2026

قدم المنتخب الفرنسي بطولة قوية، ونجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي بعد سلسلة من النتائج المميزة، وجاء مشوار "الديوك" على النحو التالي:

الفوز على السنغال 3-1.

الفوز على العراق 3-0.

الفوز على النرويج 4-1.

الفوز على السويد 3-0 في دور الـ32.

الفوز على باراجواي 1-0 في ثمن النهائي.

الفوز على المغرب 2-0 في ربع النهائي.

الخسارة أمام إسبانيا 2-0 في نصف النهائي.

وتحمل مواجهة اليوم طابعًا خاصًا، إذ ستكون المباراة الأخيرة للمدير الفني ديدييه ديشامب مع منتخب فرنسا، قبل نهاية مشواره الرسمي وبدء مرحلة جديدة بقيادة الأسطورة زين الدين زيدان.

إنجلترا تبحث عن نهاية سعيدة بعد وداع مؤلم

في المقابل، خاض المنتخب الإنجليزي مشوارًا مليئًا بالتحديات، ونجح في تجاوز عدة مباريات صعبة قبل أن يتوقف حلمه في نصف النهائي، وجاءت نتائج إنجلترا في البطولة كالتالي:

الفوز على كرواتيا 4-2.

التعادل مع غانا 0-0.

الفوز على بنما 2-0.

الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-1 بعد عودة في النتيجة.

الفوز على المكسيك 3-2 في ثمن النهائي.

الفوز على النرويج 2-1 في ربع النهائي.

الخسارة أمام الأرجنتين 2-1 في نصف النهائي، بعدما ظل المنتخب الإنجليزي متقدمًا حتى الدقيقة 85 قبل أن يقلب المنتخب الأرجنتيني النتيجة في الدقائق الأخيرة.

ويسعى منتخب "الأسود الثلاثة" إلى تجاوز آثار هذه الخسارة المؤلمة، وإنهاء البطولة بالحصول على المركز الثالث.

مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا

تتميز مباريات فرنسا وإنجلترا دائمًا بالندية والإثارة، نظرًا للتاريخ الطويل بين المنتخبين، سواء في البطولات الكبرى أو المواجهات الودية، وتكتسب هذه المباراة أهمية إضافية بالنسبة لفرنسا، كونها تمثل الظهور الأخير لديدييه ديشامب مدربًا للمنتخب، بعد سنوات شهدت تحقيق إنجازات بارزة، من بينها التتويج بكأس العالم 2018 والوصول إلى مراحل متقدمة في البطولات الكبرى، أما إنجلترا، فتأمل في إنهاء البطولة على منصة التتويج، واستثمار المستوى الجيد الذي قدمه الفريق طوال منافسات المونديال.

من يحسم الميدالية البرونزية؟

يدخل المنتخبان المباراة بدوافع كبيرة، ففرنسا ترغب في وداع مدربها التاريخي بانتصار جديد، بينما تطمح إنجلترا إلى تعويض جماهيرها بعد الخروج الدرامي من نصف النهائي، ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين اثنين من أبرز المنتخبات في العالم، في مباراة قد تحسمها التفاصيل الصغيرة أو اللحظات الفردية، كما جرت العادة في مواجهاتهما السابقة.