النحاس يستقر فوق 14 ألف دولار
استقرت أسعار النحاس فوق مستوى 14 ألف دولار للطن اليوم، بعد تسجيلها أقوى مكاسب أسبوعية منذ مايو الماضي، وسط تراجع المخاوف بشأن تأثير حظر جمهورية الكونغو الديمقراطية صادرات مركزات النحاس على الإمدادات.
وارتفع النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1 بالمائة إلى 14089.50 دولار للطن، فيما تراجع عقد النحاس الأكثر نشاطًا في بورصة شنغهاي بنسبة 0.35 بالمائة.
وفي المقابل، أظهرت بيانات صينية استمرار ضعف الطلب المحلي، إذ تراجعت واردات النحاس غير المشغول ومنتجاته بنسبة 11.5 بالمائة على أساس سنوي في يوليو إلى 425 ألف طن.
وفي بورصة لندن، ارتفعت أسعار الألومنيوم والزنك والرصاص والقصدير، بينما تراجع النيكل.
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