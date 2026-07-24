دوت الخليج -

الذهب يواصل التراجع

واصل الذهب تراجعه ‌اليوم الجمعة، لينخفض في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4030.09 دولارًا للأوقية (الأونصة) متراجعًا بأكثر من 130 دولارًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين والذي سجله يوم الأربعاء. الذهب يواصل التراجعواصل الذهب تراجعه ‌اليوم الجمعة، لينخفض في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4030.09 دولارًا للأوقية (الأونصة) متراجعًا بأكثر من 130 دولارًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين والذي سجله يوم الأربعاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم أغسطس 0.4% إلى 4033.20 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية ​0.7% إلى 57.29 دولارًا للأوقية، فيما هبط سعر ​البلاتين 1.3% إلى 1579.49 دولارًا، كما نزل سعر البلاديوم 1.5% إلى 1237.50 دولارًا.

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