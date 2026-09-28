أخبار اليمن : تعز: استشهاد وإصابة 7 مواطنين بغارات عدوانية

تعز: استشهاد وإصابة 7 مواطنين بغارات عدوانية
شن طيران العدو السعودي اليوم غارات على محافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي، أن طيران العدو استهدف مدرسة الروض بمنطقة الربيعي بمديرية التعزية للمرة الثالثة ما أدى إلى تدمير ما تبقى منها بالكامل.
وأشار إلى أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة منزل في مديرية المعافر، ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء ورجل مسن وإصابة ثلاثة آخرين.
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