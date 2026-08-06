أخبار اليمن : الأنف والأذن والحنجرة بين الكفاءة والمتطلبات

الأنف والأذن والحنجرة بين الكفاءة والمتطلباتتخصص الأنف والأذن والحنجرة من التخصصات الحساسة وتلامس واحدة من أهم الامراض الشائعة، حيث أن هذه الخدمة مكتملة في اليمن بنسبة 90% من حيث الكادر والاجهزة.

استطلعنا آراء عدد من المشاركين في المؤتمر العلمي الطبي السادس للأنف والاذن والحنجرة الذي اقيم في صنعاء أمس واليوم.

أكد الدكتور صلاح العباهي استشاري أول أنف وأذن وحنجرة، أن مجال الأنف والأذن والحنجرة في اليمن متكامل الجودة من حيث الكادر والامكانيات بنسبة 90% ، وأن بعض الخدمات التخصصية الصعبة بدأت عمليا في اليمن مثل زراعة القوقعة من خلال مختصين يمنيين رغم ارتفاع اسعار اجهزتها وقلة المتخصصين بها.

وقال العباهي إن المؤتمرات العلمية ستنعكس إيجابا على تحديث المشاركين وستفيد الكادر الجديد والطلاب والمرضى بشكل عام، كونها تناقش كل جديد في علوم الطب والتعرف على أحدث التنقنيات والاجهزة والمستلزمات الخاصة بالأنف والاذن والحنجرة، وأن اليمنيين سيواصلون انجازاتهم رغم الظروف والحصار، وأن على الاعداء الذين يحاصرو اليمن أن يرفعو حصارهم وفتح المطارات والمنافذ حتى يتسنى للجميع التواصل مع العالم.

من جانبه أوضح الدكتور عبده محمد عطية اخصائي أول أنف وأذن وحنجرة، أن هذا المؤتمر السادس يتعرف المشاركين فيه كل عام على أحدث ما وصلت إليه علوم وأبحاث ودراسات الطب في مجال الانف والاذن والحنجرة، وكذا يتم تطبيقه على الواقع العملي وتعم الفائدة على الكادر الجديد والطلاب والمرضى.

وأكد عطية أن الطب اليمني بثبات وعزيمة كوادره الوطنية ورغم الحصار والظروف الصعبة يستطيع أن يقهر المستحيل، وأن إقامة هذا المؤتمر في ظل هذه الاوضاع دليل على ذلك، ناصحا الاطباء والمختصين في هذا المجال بحضور المؤتمرات والفعاليات العلمية الطبية وتحديث معلوماتهم باستمرار بكل ما هو جديد في علوم الطب.

ومن جانب الشركات المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، قالت الدكتورة آية أحسن العراسي مشرفة لاين الاطفال في شركة سبأ فارما للادوية والصناعات الدوائية المحدودة، إن شركة سبأ فارما من الشركات الرائدة في الصناعات الدوائية، وتحرص دائما على دعم المؤتمرات والفعاليات العلمية وكل ما من شأنه النهوض بالطب اليمني في الجانب العلمي، مشيرة الى أن الشركة وصلت الى انتاج ما يقارب 1000 صنف دوائي في مختلف الجوانب والتخصصات، واستطاعت أن توفر هذه الاصناف للسوق المحلية وأنها قريبا ستصدر الى الخارج، حيث بدأت بالفعل بتصدير الادوية الى عدد من دول المنطقة.