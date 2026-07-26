أخبار اليمن : صعدة: حملات للرقابة على المصانع والأسواق والمتاجر

صعدة: حملات للرقابة على المصانع والأسواق والمتاجرنفّذ فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة صعدة، اليوم، نزولا ميدانيا للرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية بالمحافظة.

وهدف النزول، إلى التحقق من مدى التزام تلك المنشآت باشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية، واللوائح، والإرشادات الفنية والصحية.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة أسامة المؤيد، أن الحملات شملت مصانع المياه المعبأة، ومحطات المياه المعالجة جزئيًا، ومصانع البفك والمقرمشات، والمشروبات الغازية، للتأكد من معايرة موازين الكيل وأدوات القياس، ومدى مطابقتها للمواصفات.

وشدد على ضرورة الالتزام باشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة والصحة والسلامة، والكيل والوزن والقياس، مبينا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات التي ضبطها.

وأوضح المؤيد أنه سيتم خلال النزولات الميدانية القادمة سحب عينات للفحص من المنشآت، بعد استكمال تحديث وتنصيب المنصات والأنظمة الإلكترونية.

