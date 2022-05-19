شاهد .. لن تتوقع من تكون زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. نجمة شهيرة ومؤلفة فيلم رصاصة في العقل .. اتفرج من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تتوقع من تكون زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. نجمة شهيرة ومؤلفة فيلم رصاصة في العقل .. اتفرج من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

يعتبر الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة من أشهر نجوم الفن في مصر وقد قدم العديد من الاعمال الفنية وهو من مواليد محافظة دمياط في جمهورية مصر العربية، ولد في تاريخ السابع من شهر مارس في العام 1934م، وقد نال اعجاب الملايين من المتابعين والمشاهدين للاعمال الفنية الكبيرة في الوسط الفني.

هذا التقرير يرصد معلومات عن عبد الرحمن ابو زهرة ومن هي زوجته :

بعدما تردد اسم الفنان المصري الكبير عبـد الرحمن ابو زهرة عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بدأ العديد من الاشخاص بالبحث عن اسم زوجته، وهو متزوج من سلوى الرفاعي ولديه منها ثلاثة ابناء.

تزوج الفنان الكبيرعبد الرحمن ابو زهرة، من الفنانة الكبيرة سلوى الرفاعي وهي فنانة مثرية وكاتبة ومؤلفة سينمائية، قدمت نفسها في الفن المصري من خلال كتاباتها ومؤلفاتها الرائعة، حيث كتبت عددا من السهرات والمسلسلات التلفزيونية ومن ابرز هذه الاعمال التي قدمتها الفنانة، رصاصة في العقل، طيور النورس.

لدى الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة 3 أبناء عبارة عن ابنتين هما سحر عبد الرحمن أبو زهرة، ومي عبد الرحمن أبو زهرة، بينما له ولد واحد هو أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، والابنتان لا صلة لهما بالوسط الفني والإعلامي، بينما أحمد هو الذي يعمل بمجال الفن والإعلام، وكان ظهوره الأول صحبة والده في الاحتفالات التي يكرم فيها الفنان عن مشواره الفني، حيث لا يستطيع النجم عبد الرحمن أبو زهرة السير منفردًا؛ نظرًا لكبر سنة وشيخوخته حيث إنه تجاوز الثمانين عامًا.

يُذكر أنّ الفنان القدير كان قد تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها للمستشفى بسبب كسر بالحوض بعد سقوطه بمنزله بشكل مفاجئ إضافة إلى مضاعفات أخرى.

وكان نجله قد كشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، حيث قال إن والده الحمد لله خرج من المستشفى وهو الآن بخير وفى منزله بعد قضائه ما يقرب من شهر بها وتحسنت إلى حد ما حالته الصحية بعد الإصابة التى ألمت به مؤخرًا وإجراء عملية جراحية له فى الحوض