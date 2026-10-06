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أمن القاهرة يضبط سيدة اختطفت طفلًا لاستغلاله في أعمال التسول

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أمن القاهرة يضبط سيدة اختطفت طفلًا لاستغلاله في أعمال التسول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام سيدة بمحاولة إختطاف "طفل" لإستغلاله فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالقاهرة.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 أكتوبر الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج بالقاهرة من عامل مقيم بدائرة القسم، بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بمحاولة إصطحاب نجله (طالب "سن 9")، عقب إستدراجه حال قيامه باللهو أمام العقار محل سكنه.

 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقها، مقيمة بذات الدائرة، وضُبط بحوزتها مبلغ مالى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لإصطحاب الطفل المذكور وإستغلاله فى أعمال التسول وإستجداء المارة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى فى أعمال التسول.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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