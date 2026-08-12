فيزا أستراليا للمصريين: الأنواع والشروط والأوراق وخطوات التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:04 صباحاً - تختلف فيزا أستراليا للمصريين بحسب الغرض من السفر، سواء كان الهدف السياحة، زيارة الأقارب والأصدقاء، الدراسة، العمل أو زيارة أستراليا لأغراض تجارية، وتعد تأشيرة الزيارة من أبرز الخيارات للراغبين في السفر لفترة مؤقتة، بينما توجد تأشيرات أخرى لكل غرض شروط وإجراءات خاصة به.

أهم أنواع فيزا أستراليا للمصريين

تقدم أستراليا عدة أنواع من التأشيرات، ويجب اختيار النوع المناسب قبل بدء إجراءات التقديم، ومن أبرزها:

1. تأشيرة الزيارة السياحية Subclass 600

تعد Visitor visa – Subclass 600 من أهم التأشيرات المناسبة للسياحة وزيارة الأهل والأصدقاء، ويمكن أن تسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 12 شهرًا بحسب القرار وشروط التأشيرة، ويجب على المتقدم أن يثبت أن زيارته مؤقتة وأن لديه ما يكفي من الأموال لتغطية نفقات الرحلة والعودة،وتسمح التأشيرة بالسياحة أو زيارة الأقارب والأصدقاء، كما يمكن الدراسة أو التدريب لمدة تصل إلى 3 أشهر في بعض الحالات، لكنها لا تسمح بالعمل في أستراليا.

2. تأشيرة زيارة الأعمال

توجد ضمن Subclass 600 فئة مخصصة لزوار الأعمال، وتتيح القيام بأنشطة مثل الاستفسارات التجارية، والتفاوض على العقود، وحضور المؤتمرات والمعارض التجارية، وتصل مدة الإقامة في هذا المسار إلى 3 أشهر،ولا تسمح هذه التأشيرة بالعمل لدى جهة أسترالية أو تقديم خدمات لشركة أو مؤسسة في أستراليا.

3. تأشيرة الزيارة برعاية عائلية

يمكن لبعض الأشخاص التقديم ضمن Sponsored Family stream لزيارة أفراد الأسرة في أستراليا، ويشترط هذا المسار وجود كفيل مؤهل، وقد تطلب السلطات الأسترالية في بعض الحالات دفع ضمان مالي من الكفيل.

شروط فيزا أستراليا للمصريين

تعتمد الموافقة على الطلب على ظروف كل متقدم والمستندات التي يقدمها، لكن من أهم المتطلبات الخاصة بتأشيرة الزيارة:

أن يكون المتقدم زائرًا حقيقيًا وينوي الإقامة مؤقتًا في أستراليا.

امتلاك أموال كافية لتغطية تكاليف الرحلة والإقامة والعودة.

استيفاء متطلبات الصحة.

استيفاء متطلبات الشخصية والسجل الجنائي عند طلبها.

الالتزام بشروط التأشيرة والقوانين الأسترالية.

تقديم معلومات ومستندات صحيحة وكاملة.

ويعد إثبات نية العودة إلى مصر من النقاط المهمة في ملف المتقدم، ويمكن دعم ذلك بمستندات العمل أو الدراسة أو الأسرة أو الممتلكات والالتزامات الموجودة في مصر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيزا أستراليا

تختلف المستندات بحسب نوع التأشيرة، لكن ملف تأشيرة الزيارة يمكن أن يتضمن عددًا من الأوراق الأساسية والمستندات الداعمة.

جواز السفر وإثبات الهوية

يجب تقديم الصفحات المطلوبة من جواز السفر الحالي، خاصة الصفحات التي تتضمن الصورة والبيانات الشخصية وتاريخ إصدار وانتهاء الجواز، وقد يطلب تقديم بطاقة الهوية الوطنية إذا كانت متاحة، إلى جانب مستندات تغيير الاسم في حال وجود تغيير رسمي في البيانات.

إثبات القدرة المالية

يحتاج المتقدم إلى تقديم ما يوضح قدرته على تحمل تكاليف السفر والإقامة والعودة، ومن أمثلة المستندات التي تذكرها السلطات الأسترالية:

كشوف حسابات بنكية تفصيلية لفترة 3 أشهر.

مفردات أو إثباتات الراتب.

الإقرارات أو المستندات الضريبية عند انطباقها.

الودائع أو الشهادات المالية.

كشوف بطاقات الائتمان.

مستندات أخرى تثبت الموارد المالية.

ولا يوجد مبلغ مالي موحد معلن يصلح لجميع المتقدمين، إذ يعتمد تقدير القدرة المالية على مدة الرحلة وترتيبات الإقامة ونفقات السفر وظروف مقدم الطلب.

إثبات العمل أو الدراسة

من المفيد إرفاق خطاب من جهة العمل يوضح الوظيفة والدخل والإجازة وموعد العودة إلى العمل، أو تقديم ما يثبت الدراسة بالنسبة للطلاب،وتساعد هذه المستندات في توضيح ارتباط المتقدم ببلده ووجود أسباب تدفعه للعودة بعد انتهاء الرحلة.

خطاب الدعوة

إذا كان المتقدم سيزور أحد الأقارب أو الأصدقاء في أستراليا، يمكن إرفاق خطاب دعوة يوضح طبيعة العلاقة وسبب الزيارة ومدة الإقامة، وما إذا كان الزائر سيقيم لدى الشخص الذي وجه الدعوة،وفي حالة تحمل الشخص الموجود في أستراليا تكاليف الرحلة، يمكن تقديم ما يثبت قدرته المالية على ذلك.

خطة الرحلة

يفضل توضيح خطة السفر، مثل المدن والأماكن التي يرغب المتقدم في زيارتها والغرض من الرحلة والمدة المتوقعة للإقامة، مع تقديم الحجوزات أو الترتيبات المتاحة عند الحاجة.

ترجمة المستندات المطلوبة

تشترط السلطات الأسترالية تقديم ترجمة باللغة الإنجليزية للمستندات غير المكتوبة بالإنجليزية، مع إرفاق المستند الأصلي والترجمة،وإذا تمت الترجمة خارج أستراليا، يجب أن تتضمن بيانات المترجم، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والمؤهلات والخبرة، باللغة الإنجليزية.

رسوم فيزا أستراليا للمصريين

تختلف رسوم التأشيرة بحسب نوعها ومسار التقديم، لذلك يجب الاعتماد على حاسبة رسوم التأشيرات الرسمية وقت تقديم الطلب، وتوضح وزارة الداخلية الأسترالية أن رسوم Visitor visa Subclass 600 تبدأ حاليًا من 250 دولارًا أستراليًا لبعض مسارات الزيارة، مع إمكانية وجود تكاليف إضافية مثل الفحوص الطبية وشهادة الشرطة والبصمات الحيوية عند طلبها،لذلك لا يفضل الاعتماد على أسعار قديمة منشورة على مواقع السفر، لأن رسوم التأشيرات قابلة للتغيير.

طريقة التقديم على فيزا أستراليا

يتم تقديم طلب تأشيرة الزيارة الأسترالية إلكترونيًا، وتبدأ الخطوات بإنشاء حساب ImmiAccount ثم اختيار نوع التأشيرة المناسب واستكمال البيانات المطلوبة.

وتشمل خطوات التقديم:

إنشاء حساب على ImmiAccount. اختيار التأشيرة المناسبة للغرض من السفر. استكمال نموذج الطلب والبيانات الشخصية. تحميل جواز السفر والمستندات المطلوبة. إرفاق المستندات التي تثبت الوضع المالي والمهني وخطة السفر. إرفاق الترجمات الإنجليزية للمستندات غير الإنجليزية. دفع رسوم التأشيرة. تقديم الطلب إلكترونيًا. إجراء البصمات أو الفحوص الطبية إذا طلبت السلطات ذلك. متابعة الطلب من خلال الحساب الإلكتروني.

هل يحتاج المصريون إلى البصمات؟

قد تطلب السلطات الأسترالية من مقدم الطلب تقديم البيانات الحيوية "Biometrics"، وفي هذه الحالة يتم إخطار المتقدم بالإجراء المطلوب بعد تقديم الطلب، لذلك يجب متابعة الرسائل والتعليمات المرتبطة بالطلب.

مدة معالجة فيزا أستراليا

لا توجد مدة معالجة واحدة مضمونة لجميع طلبات فيزا أستراليا، إذ تختلف المدة حسب نوع التأشيرة واكتمال المستندات واحتياج الطلب إلى فحوص أو معلومات إضافية،وتوفر وزارة الداخلية الأسترالية أداة رسمية لمعرفة مؤشرات مدد معالجة الطلبات الحديثة، لكنها تؤكد أن هذه المدد إرشادية وليست ضمانًا لمدة معالجة طلب بعينه.

نصائح لزيادة قوة ملف فيزا أستراليا

من المهم أن يكون ملف التقديم متسقًا، بحيث تتطابق المعلومات الموجودة في الطلب مع المستندات المرفقة،كما يفضل توضيح مصدر الأموال والغرض من الرحلة ومدة الإقامة وأسباب العودة إلى مصر،ويجب تجنب تقديم حجوزات أو مستندات غير حقيقية، لأن السلطات الأسترالية تشدد على ضرورة تقديم معلومات دقيقة وصحيحة. وقد يتم اتخاذ القرار بناءً على المستندات المقدمة دون طلب معلومات إضافية،كما تنصح السلطات بعدم ترتيب السفر إلى أستراليا قبل الحصول على إخطار كتابي بالموافقة على التأشيرة.