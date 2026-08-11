الزمالك يحسم موقف سيف فاروق جعفر.. واللاعب يبحث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 صباحاً - كشف مصدر مقرب من سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر المستجدات المتعلقة بموقفه داخل النادي، في ظل اتجاه إدارة القلعة البيضاء لإنهاء التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

استبعاد سيف جعفر من معسكر الزمالك

وأوضح المصدر أن اللاعب تلقى إخطارًا من جانب النادي بعدم وجود حاجة إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أدى إلى استبعاده من معسكر الفريق الحالي.

وجاء قرار الاستبعاد في ظل عدم اعتماد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على سيف جعفر ضمن حساباته الفنية للموسم الجديد، ليصبح رحيله عن الفريق هو السيناريو الأقرب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد المصدر أن اللاعب يتعامل مع قرار الجهاز الفني وإدارة الزمالك باحترام، وينتظر الانتهاء من الإجراءات الخاصة بموقفه التعاقدي، سواء من خلال فسخ العقد أو التوصل إلى صيغة نهائية للرحيل.

سيف جعفر يبحث عن فرصة جديدة

وأشار المصدر إلى أن سيف فاروق جعفر كان يأمل في الحصول على فرصة جديدة لإثبات قدراته مع الزمالك، إلا أن خروجه من الحسابات الفنية دفعه إلى التفكير في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويعمل اللاعب حاليًا على تحديد خطوته القادمة، في الوقت الذي كلف فيه وكيله بالبحث عن عروض احتراف خارج مصر، خاصة بعدما ابتعد عن المشاركة مع الفريق ولم يدخل حسابات الجهاز الفني منذ شهر يناير الماضي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف سيف جعفر بصورة نهائية، سواء بإتمام إجراءات فسخ التعاقد مع الزمالك أو الاتفاق على صيغة أخرى تتيح للاعب الرحيل وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.