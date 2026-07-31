بنجامين ميندي يثير تفاعلًا واسعًا ببيع كأسه التذكارية لمونديال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً - أثار المدافع الدولي الفرنسي السابق بنجامين ميندي حالة واسعة من التساؤلات في الأوساط الرياضية، عقب إقدامه على بيع النسخة الرسمية المصغرة من كأس العالم 2018، والتي توج بها برفقة «الديوك» في مونديال روسيا، وذلك عبر مزاد علني أُقيم مؤخراً مقابل 62,200 دولار أمريكي (ما يعادل نحو 54 ألف يورو).

بنجامين ميندي يثير الجدل ببيع كأسه التذكارية لمونديال 2018 في مزاد علني

وسلّطت هذه الخطوة الضوء على التحولات الكبيرة في مسيرة اللاعب الذي فرّط في إحدى أثمن مقتنياته الرياضية، وهي قطعة رمزية يحرص نجوم الكرة العالمية عادةً على الاحتفاظ بها كوثيقة تاريخية لإنجازاتهم الكروية.

تفاصيل الكأس المبيعة وكواليس المزاد

وأوضحت التقرير الصادرة عن منصات إعلامية فرنسية، من بينها «RMC»، أن القطعة المبيعة تمثل التذكار الشخصي الذي يمنحه «الفيفا» والاتحاد الفرنسي لأفراد القائمة الفائزة باللقب وليس الكأس الأصلية:

شهادة أصالة ونقوش رسمية: أُرفقت الكأس بشهادة توثيق رسمية تحمل توقيع ميندي، إلى جانب نقش يوثق أحداث المباراة النهائية لعام 2018 أمام كرواتيا (4-2)، مع وجود بعض علامات الاستخدام وتأثر القاعدة بشرخ بسيط.

منافسة شرسة دار «غولدين»: أُقيم المزاد عبر دار «غولدين» الأمريكية للمقتنيات الرياضية النادرة ضمن «المزاد العالمي لكرة القدم»، وحظي باهتمام واسع شهد 38 مزايدة حامية قبل إغلاقه بنهاية شهر يوليو 2026.

مقتنيات أخرى ورسالة محفورة: لم تتوقف المعروضات عند الكأس؛ بل شملت أيضاً خاتم بطل العالم المهداة له من زميله بول بوجبا، إلى جانب معروضات رياضية نادرة لأساطير ونجوم اللعبة أمثال بيليه، ليونيل ميسي، ولامين يامال.

مسيرة من المجد والتخبط نحو تجربة جديدة

وكان ميندي قد شهد تحولات دراماتيكية في مسيرته الكروية، بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2017 كأغلى مدافع في العالم حينها، قبل أن تتوقف مسيرته جراء قضايا أُبرئ منها كلياً في صيف 2023.

وعقب محطات متعددة بين الدوري الفرنسي والسويسري، يبدأ اللاعب فصل جديداً في مسيرته الكروية ضمن صفوف نادي بوجون شتشيتسين في الدوري البولندي، حيث جدد عقده مؤخراً لموسم إضافي بعد استعادته للياقته والشغف بالمشاركة في الملاعب.