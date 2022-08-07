نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشرةً هنا موعد مباراة الهلال وألميريا الإسباني والقنوات الناقلة مباراة الهلال ضد ألميريا اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال وألميريا الإسباني الودية اليوم الأحد 7 أغسطس، من أهم المواعيد الرياضية التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل عشاق زعيم أسيا نادي الهلال السعودي وهم بالملايين داخل وخارج المملكة، المتشوقون لرؤية فريقهم ومدى جاهزيته للدفاع عن ألقابه القارية والمحلية في الموسم الجديد، الذي سينطلق في الخامس والعشرون من هذا الشهر، اللقاء الودي اليوم يجمع الهلال وألميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي أل شيخ والصاعد حديثاً إلي الدوري الإسباني الممتاز، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل اللقاء الهام اليوم.

يتساءل عشاق الكرة في المملكة من محبي الزعيم عن متى موعد مباراة الهلال ضد ألميريا اليوم؟ ونجيب أن اللقاء سيحتضنه ملعب نادي بيرللي في مدينة برايتون الإنجليزية، وينقل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وينقل على أكثر من قناة فضائية عربية سنقدمها لكم لاحقاً في المقال وإليكم توقيت المباراة بحسب أغلب الدول العربية.

اليوم على شاشة #روتانا_خليجية .. تغطية خاصة لمباراة الأبطال (الميريا الاسباني VS الهلال السعودي) يصاحبها استديو تحليلي بقيادة الإعلامي #تركي_العجمة الساعة 08:00 مساءً @[email protected]#الميريا_الهلال pic.twitter.com/z3qP8qlPLM — روتانا خليجية (@Khalejiatv) اليوم على شاشة #روتانا_خليجية ..



تغطية خاصة لمباراة الأبطال (الميريا الاسباني VS الهلال السعودي)



يصاحبها استديو تحليلي بقيادة الإعلامي #تركي_العجمة



الساعة 08:00 مساءً @Turki_alalshikh@TurkiAlajmah#الميريا_الهلال pic.twitter.com/z3qP8qlPLM — روتانا خليجية (@Khalejiatv) August 6, 2022

موعد مباراة الهلال وألميريا الإسباني

15.00 : بتوقيت جرينتش.

16.00 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.00 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

18.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، العراق.

19.00 : بتوقيت كلاً كم دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مباراة الهلال ضد ألميريا اليوم

تأتي المباراة في إطار أستعدادات الفريقين، لبدأ الموسم الجديد في كلاً من المملكة العربية السعودية وإسبانياً، حيث سيستهل الهلال السعودي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين ضد فريق الخليج، الصاعد حديثاً إلي دوري المحترفين يوم 25 الشهر الجاري، بينما يستهل ألميريا مشواره في الليجا الإسبانية بمباراة ضد المار الإسباني فريق ريال مدريد.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي اليوم

من المنتظر أن يدفع المدير الفني رامون دياز بكامل نجومه في اللقاء، للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل منافسات الدوري السعودي، والتشكيل المتوقع للهلال في اللقاء كما يلي.

حراسة المرمى : – عبد الله المعيوف.

خط الدفاع : – علي آل بليهي، سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط : – عبد الله عطيف، كاريلو، جوستافو كويلار، ميشيل ديلجادو، سالم الدوسري”.

خط الهجوم ” موسى ماريجا.