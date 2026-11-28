تحرير السلاسل الجبلية المطلة على باب المندبوزع الإعلام الحربي اليوم، مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي من المواقع والسلاسل الجبلية المتبقية من مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج.

وأظهرت المشاهد تقدم أبطال القوات المسلحة من عدة مسارات واتجاهات متزامنة منها مسارات التفافية، وتطهير عدد من المعسكرات والمواقع الاستراتيجية المطلة على خليج عدن وباب المندب.

وتضمنت استهداف تجمع كبير لتحشيدات العدو السعودي بصاروخ باليستي متشظي واستهداف متارس العدو بطائرات "شواظ" و"رجوم"، وكذا عمليات قنص نوعية لتحشيدات العدو السعودي وضربات نوعية لوحدتي الدروع والمدفعية.

وأظهرت مشاهد الإعلام الحربي انهيار واسع وفرار جماعي لتحشيدات العدو السعودي بآلياتهم ومدرعاتهم بعد تنكيل أبطال القوات المسلحة بهم في المواقع والتباب.

ووثقت كمائن نوعية تم خلالها اغتنام عدد كبير من الأطقم والمدرعات التابعة لتحشيدات العدو السعودي.

كما تضمنت المشاهد أسر العشرات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قيادات، واغتنام عتاد عسكري كبير ومتنوع من مخازن الأسلحة والآليات والمدرعات.

وأظهرت التعامل الراقي من قبل أبطال القوات المسلحة مع أسرى وجرحى العدو وتقديم الخدمات الطبية لهم.