أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي المهندس عبدالملك الثور بوفاة شقيقه

رئيس المؤتمر يعزي المهندس عبدالملك الثور بوفاة شقيقهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس عبدالملك قاسم الثور، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، عضو مجلس الشورى، وزير الزراعة السابق، واخيه الدكتور محمد قاسم الثور، واولاد الفقيد محمد وعصام، وافراد الاسرة، وكافة آل الثورفي وفاة شقيقه اسماعيل قاسم الثور، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الادارية والتنموية طوال مسيرته العملية وتقلده عدد من المناصب الادارية في مجال البلدية والاشغال

وعبّر رئيس المؤتمرً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.

مبتهلا إلى المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".