انت الان تتابع خبر زوجة الرئيس الاوكراني تحصل على هدية قوية من تركيا .. ما هي ؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قدمت السيدة الاولى في اوكرانيا أولينا زيلينسكا ، الشكر الى الجمهورية التركية خلال مشاركتها في مراسم إطلاق سلاح عسكري جديد .

وشاركت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مراسم إطلاق "كورفيت مضاد للغواصات"بحضور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. والذي سيستخدم في الأسطول البحري الأوكراني .وكانت السيدة زيلينسكا قالت مخاطبة الاوربيين في مقابلة تلفزيونية : "بينما تعدون أموالكم في حساباتكم أو في جيوبكم، نقوم نحن بالفعل نفسه ونعد ضحايانا".

ورأت زيلينسكا44 عاما أنه يجب أن تكون قصص ووجوه الناس الذين فروا من الحرب أو حتى فقدوا حياتهم، معروفة في كل أنحاء العالم "ليس عدد القنابل التي أُسْقِطت أو المبالغ التي أُنْفِقَت بل القصص البشرية وهذه يوجد منها الآلاف".

وعن مشوار حياة زوجها الذي تحول من ممثل إلى رئيس في زمن الحرب، قالت زيلينسكا إنها تصاب بالغثيان عندما يتعجب الناس من هذا الأمر "فهو نفس الرجل الذي عرفته على الدوام".

يذكر أن زيلينسكا وزوجها يعرفان بعضهما البعض منذ فترة الدراسة الجامعية وتزوجا في عام 2003 ولهما طفلان.

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