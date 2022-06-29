انت الان تتابع خبر بعد سؤال من هو زوج غدير سلطان.. اهداها عقد ألماظ ثمنه 144 ألف دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان بعد مرور فترة على زواجها، صورة لها عبر حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي عقداً باهظ الثمن من دار كارتييه الشهير، ولفتت أنظار الجميع لها.

قد غدير سلطان باهظ الثمن

وجاءت العديد من المعلومات أن زوج غدير هو الذي اهدادها العقد الثمين كجزء من مهرها، وأما عن سعره على حسب الموقع الإلكتروني الخاص بعلامة المجوهرات الشهيرة، وهو يصل لـ 144 ألف دولار أمريكي، وتصدر اسمها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر بحث جوجل.

من هو زوج غدير سلطان

وانتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي اخبار غير مؤكدة بخصوص زواج خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان من امير قطرين وهو من العائلة الحاكمة آل ثاني، وتم الزواج الاسبوع الماضي واقيمت حفل الزفاف ودعت عدد محدود من الشخصيات والأصدقاء وهي تتواجد حالياً في قطر، ولم تكشف الكثير عن زوجها القطري.