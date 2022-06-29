انت الان تتابع خبر عاجل.. من هي وسام السويلمي وقصتها الصادمة.. لاجئة في ألمانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي بإقناع الفتاة السعودية الهاربة وسام السويلمي العنزي واللاجئة في ألمانيا، بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، وتعهد لها أنه سوف يؤمنها في السفارة بعد عودتها.

المالكي نجح في إقناع وسام بالعودة

وقام الفنان المالكي بالخروج في بث مباشر لأكثر من ساعتين مع اللاجئة وسام السويلمي، وذلك ليقنعها أن تعود إلى المملكة مرة أخرى، وحاول أن يطمئنها، وشدد على أنها سوف تحصل على جميع الدعم والأمان في السعودية، ووجه نصيحة إليها باتخاذ قرار العودة قبل أن تنزلق قدمها في طريق المخدرات وإدمان الخمر.

من هي وسام السويلمي وقصتها الصادمة

وقررت وسام السويلي في وقت سابق أن تروي قصة هروبها ولجوئها إلى ألمانيا قبل حوالي شهر ونصف، وتحدثت عن معاناتها مع عائلتها منذ كانت طفلة صغيرة للحظة قررت فيها أن تنجوا من حياتها وتهرب، وقالت “إنها لن تنسي أبداً لحظة وصولها بالطائرة إلى ألمانيا، وتوجهت إلى أحد رجال الشرطة لطلب اللجوء.

وعلقت أنه كان برفقتها مترجم، وقدمت الكثير من الأدلة التي تثبت تعرضها إلى العنف من قبل أسرتها وأنها تعيش في خطر، وقالت “أنه تم استقبالها في البدء بملجأ للقاصرين، وظلت فيه 3 أيام قبل جلسة المحكمة لطلب اللجوء، جلسة المحكمة استمرت 5 ساعات، روت فيها قصة حياتها بأكملها”.

وقالت أنه “قبل هربها بأسبوع واحد فقط، تعرضت للضرب المبرح من والدها حتى كادت تفقد حياتها، ما دفعها للإقدام على اتخاذ قرار بالهرب، مبينة أنه لم يكن مهما إلى أين ستتوجه، وكان كل ما يهمها هو النجاة بنفسها فقط، والدتها تخلت عنها وهي طفلة صغيرة فأقامت مع جدتها التي كانت تسيء لها، قبل أن يأخذها والدها الذي كان يتحرش بها ويعنفها”.