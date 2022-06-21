انت الان تتابع خبر السعودية تصدر توضيح صادم عن مدة ايقاف تمديد الزيارة العائلية! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات تتعلق بايقاف تمديد الزيارة العائلية للمقيمين داخل السعودية، خصوصا اليمنيين، وهذا ما جعلهم يتساءلون عن حقيقة ايقاف تمديد الزيارة العائلية لليمنيين.

بالأخص أن المقيمين اليمنيين بالمملكة السعودية تفاجئوا بتعطيل التأشيرة عندما حاولوا التجديد والتمديد، لذا دعونا نوضح لكم حقيقة هذا الإيقاف، وما سبب إيقاف تمديد الزيارة العائلية لليمنيين.

حقيقة ايقاف تمديد الزيارة العائلية لليمنيين

أمر تعطيل تمديد الزيارة العائلية لليمنيين الموجودين بالمملكة العربية السعودية حقيقة فعلًا، حيث تم إيقاف التمديد بشكل مؤقت، حيث تم الإيقاف بالوقت الحالي ولم نتعرف على السبب الحقيقي وراء التعطيل الحالي، حيث لم تحدد الحكومة السعودية بشكل الرسمي السبب وراء هذا التمديد، وانتشرت العديد من الأقاويل بأن التمديد متوقف بشكل مؤقت لليمنيين وباقي المواطنين بسبب موسم الحج والإجراءات المتخذة بالمملكة الآن بشأن الحج والاستعداد لهذا الموسم، حيث بدئت المملكة باستقبال أفواج حجاج الحج من مختلف دول العالم العربية والأجنبية.