انت الان تتابع خبر مقتل 13 سوريا إثر هجوم على حافلة في سوريا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل 11 عسكريا سوريا، ومدنيين اثنين، وجرح 3 عسكريين آخرين، الاثنين، إثر هجوم على حافلة بريف الرقة شمال وسط سوريا، وفق مصدر عسكري سوري، نقلا عن وكالة الانباء السورية سانا.

وأوضح المصدر العسكري، أن الهجوم حدث نحو الساعة 6:30 صباحا، على حافلة على طريق الرقة – حمص في منطقة الجيرة.

وكانت سانا قد أفاد في وقت سابق بمقتل وجرح عدد من المواطنين بينهم عسكريون جراء اعتداء استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة.