انت الان تتابع خبر جورج قرداحي يثير غضب الخليج من جديد بتصريحات وصفت بالمسيئة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تسبب وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بموجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان تصدر المشهد من جديد بتصريحات زعم فيها أن دول الخليج لم تقدم مساعدات لبلاده على مدار عشر سنوات.

وقال قرداحي خلال مقابلة أجراها قبل عدة أيام في برنامج "من الأخير" المذاع على قناة ”آي نيوز“ العراقية: "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن"، مؤكدا ان لبنان في كل أزماته التي عاشها منذ عشر سنوات من المحروقات، والأزمات المالية، لم يعطه أحد قطرة مياه، ولم ينظر إليه أحد، ولم يرسل لهم اي أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء، حسب تعبيره.

وبعد تداول مقطع الفيديو بشكل كثيف على مواقع التواصل، أثارت تصريحاته ردود فعل قوية، وخاصة لدى رواد مواقع التواصل السعوديين والخليجيين، حيث أشار رجل الأعمال والأكاديمي السعودي خالد بن عبدالله آل سعود ان قرداحي يتنكر من جديد جميل ومعروف السعودية ودول الخليج على بلده الشقيق.

كما عبر المهندس عبدالله الجاسر، والمستشار والإعلامي الكويتي عبدالرزاق الحزامي، والمحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري عبر حساباتهم في تويتر، عن غضبهم من تصريحات قرداحي، مؤكدين انه انكر الفضل الذي قدمه الخليج للبنان.

كما هاجمت الإعلامية اللبنانية ماريا معروف، الوزير السابق عبر حسابها الرسمي في تويتر، واتهمته بأنه باع نفسه بالرخيص وقالت: "ريحة النتانة بتقتل".

وكان جورج قرداحي قد أثار توترا دبلوماسيا بين لبنان وعدد من دول الخليج عقب تصريحات سابقة له انتقد فيها الحرب في اليمن، وأدت تصريحاته حينها إلى سحب كل من السعودية ودولة الإمارات والبحرين والكويت سفراءهم من لبنان وطرد بعض تلك الدول سفراء لبنان لديها، قبل تقديم استقالته.