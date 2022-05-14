أميركي يقتل 10 أشخاص بدوافع عنصرية ... تفاصيل

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الرياض - احمد صلاح - أقدم شاب عنصري " 18 عاماً" من معتقدي تفوق العرق الابيض على الاميركيين السود، على قتل 10 اشخاص رميا بالرصاص في مركز تسوق في مدينة بافالو في ولاية نيويورك، اليوم السبت، وفق ما أعلن مسؤول أمني أميركي لقناة "إن بي سي"

وقالت شرطة ولاية نيويورك في بيان إن "9 أشخاص أُصيبوا بإطلاق نار بمركز للتسوق بمدينة بافالو"، وذلك قبل تصريح المسؤول الأمني الأميركي.

وأعلنت الشرطة لاحقا، إلقاء القبض على المشتبه منفذ عملية إطلاق النار التي جرت في (توب ستور) بحيٍ يسكن غالبيته أشخاص من ذوي البشرة السمراء.

وأشارت تقارير محلية إلى أن المشتبه يبلغ من العمر (18 عاما) كان ينشر أفكارا تدعو لتفوق العرق الأبيض وكراهية السود.

وكتبت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، على حسابها في "تويتر" أنها "تراقب عن كثب حادث إطلاق النار في مركز تجاري في بافلو"، مسقط رأسها. وقالت إن "مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية تقديم المساعدة".