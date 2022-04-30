انت الان تتابع خبر رغم استحالة رؤية الهلال.. دولتان تعلنان الأحد أول أيام العيد! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت دولتا أفغانستان والنيجر ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعليه سيكون غداً الأحد أول ايام عيد الفطر السعيد.

وعلق مركز الفلك الدولي بالقول، أنه على الرغم من استحالة الرؤية من النيجر وأفغاسنتان لعدم حدوث الاقتران ولأن القمر غرب قبل الشمس فيها، فقد أعلنتا ثبوت رؤيته!".

تجدر الإشارة إلى أنه تعذرت رؤية هلال شهر شوال في دول السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر واليمن وفلسطين ولبنان والسودان والعراق ومصر وليبيا وتونس والجزائر.

وبذلك سيكون يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد.