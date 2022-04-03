مجموعة صالونات التجميل لورانس يوقعان مع خبير التجميل العالمي بوبا

أعلنت مجموعة صالونات التجميل لورانس عن توقيع شراكة مع خبير التجميل العالمي بوبا وافتتاح فرعهم الخاص لتقديم كل ما يخدم عالم الشعر والمكياج، وتم حضور الحفل من قبل الفنانة العراقية رحمة رياض، وعدد من مشاهير السوشيال ميديا وبهذا الحفل تم إطلاق أول فيديو يصدر اخر لوكات وصيحات الشعر والمكياج.

وفي هذه المناسبة قالت ميس بغداي الشريك المؤسس لصالون لورانس للتجميل:

"يسعدنا التعاون الجديد بيننا وبين بوبا ونحن على يقين بأن هذا التعاون سيحقق فرصة أكبر لتلبية رغبات كل من يقصد صالون لورانس وبوبا، ومن المعروف عن الإمارات العربية المتحدة انه لديها أفضل متابعي الشعر والمكياج الذين ينتظرون بفارغ الصبر أحدث اتجاهات الموسم وكان تعاوننا مع بوبا هي لجمع كل عناصر الجمال معاً والوصول للعالمية سوياً".

واضافت:

"انه في الحفل تم إطلاق الحملة الجمالية بعنوان 90s vibes وفيها عدد من لوكات الشعر وذلك من خلال خبراء الشعر العالمين لورنس ورامي.

وأيضا ابرز لوكات المكياج من خبير التجميل العالمي بوبا ومن المعروف عن بوبا عمله المتقن، وتعليم فن المكياج من خلال دروس ودورات تدريبة ؛ ساهم بوبا بشكل كبير في إتقان فن المكياج من خلال حبه بالفطرة لهذا المجال وخبرته الواسعة والعمل مع العديد من الشركات العالمية".

لورانس ورامي من مؤسسي صالون لورنس للتجميل ويعملان على ابراز العديد من صيحات قصات وألوان الشعر والستايلات ويتم اختيارهم دائما الأوائل في صناعة التجميل للتعرف على آخر منتجات الشعر والصبغات العالمية، هذا والجدير بالذكر يمثل صالون لورنس.

المصدر: thinksmart