مركز: 88 انتهاكاً إسرائيلياً في جنوب سوريا خلال أسبوع
وثّق مركز سجل السوري ارتكاب قوات العدو الإسرائيلي ما لا يقل عن 88 انتهاكاً في محافظات القنيطرة ودرعا ودمشق وريف دمشق، خلال الفترة من بداية يوم الخميس 8 أكتوبر ، حتى نهاية يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.
وبحسب التوثيق الذي نشره المركز على منصة "إكس" ، اليوم الخميس ، شملت هذه الانتهاكات 33 توغلا ، و26 تحليقا للطيران ، و9 مداهمات.
كما شملت انتهاكات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري ، إقامة 9 نقاط تفتيش ، واحتجاز 5 أشخاص ، و 4 حالات قصف ، وحالتي انتهاكات أخرى.
وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار التحركات العسكرية الصهيونية في الجنوب السوري، وما يرافقها من توغلات وعمليات أمنية وعسكرية في عدد من المناطق السورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز: 88 انتهاكاً إسرائيلياً في جنوب سوريا خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.