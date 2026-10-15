مركز: 88 انتهاكاً إسرائيلياً في جنوب سوريا خلال أسبوع

مركز: 88 انتهاكاً إسرائيلياً في جنوب سوريا خلال أسبوعوثّق مركز سجل السوري ارتكاب قوات العدو الإسرائيلي ما لا يقل عن 88 انتهاكاً في محافظات القنيطرة ودرعا ودمشق وريف دمشق، خلال الفترة من بداية يوم الخميس 8 أكتوبر ، حتى نهاية يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

وبحسب التوثيق الذي نشره المركز على منصة "إكس" ، اليوم الخميس ، شملت هذه الانتهاكات 33 توغلا ، و26 تحليقا للطيران ، و9 مداهمات.

كما شملت انتهاكات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري ، إقامة 9 نقاط تفتيش ، واحتجاز 5 أشخاص ، و 4 حالات قصف ، وحالتي انتهاكات أخرى.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار التحركات العسكرية الصهيونية في الجنوب السوري، وما يرافقها من توغلات وعمليات أمنية وعسكرية في عدد من المناطق السورية.

