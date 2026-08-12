في ذكرى وفاته.. محطات من حياة الفنان سناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:28 مساءً - تحل اليوم الأربعاء 12 أغسطس ذكرى وفاة الفنان والمخرج والأكاديمي سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا في 12 أغسطس 2020 عن عمر ناهز 77 عامًا، تاركًا وراءه مسيرة فنية وأكاديمية امتدت لسنوات طويلة.

نشأة سناء شافع وبدايته الفنية

ولد سناء شافع في 25 يناير 1943 بقرية موشا التابعة لمحافظة أسيوط، وانتقل في طفولته إلى القاهرة برفقة والده، الذي كان من علماء الأزهر الشريف.

وعاش شافع سنواته الأولى بين منطقتي الجمالية والحسين، قبل أن تنتقل الأسرة إلى حدائق القبة، وهناك بدأ تعلقه بالفن والمسرح منذ سنوات مبكرة من عمره.

والتحق في بداياته بإحدى فرق المسرح للهواة بشارع عماد الدين، قبل أن يواصل دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ بعدها رحلة طويلة في مجالات التمثيل والإخراج والتدريس الأكاديمي.

سناء شافع.. مسيرة بين المسرح والسينما

لم تقتصر تجربة سناء شافع على التمثيل، إذ برز أيضًا في مجال الإخراج المسرحي، وأصبح واحدًا من الأسماء المعروفة في الحركة المسرحية المصرية.

كما عمل في التلفزيون والسينما، وشارك في عدد كبير من الأعمال التي تنوعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية.

ومن أبرز مشاركاته السينمائية فيلم «حتى لا يطير الدخان» و**«فوزية البرجوازية»، بينما قدم في الدراما التلفزيونية أعمالًا منها «الزيني بركات» و«حضرة المتهم أبي»**.

واشتهر الفنان الراحل بإجادته للغة العربية، وهو ما ساعده على تقديم أدوار متعددة في الأعمال التاريخية، حتى أطلق عليه البعض لقب «فيلسوف الفن».

زيجات سناء شافع

وخلال لقاء تلفزيوني سابق، تحدث سناء شافع عن حياته الخاصة، وكشف أن عدد زيجاته وصل إلى 8 زيجات.

وأوضح أنه كان يتجنب في بعض الأحيان إخبار والدته بتجارب زواجه، متوقعًا عدم تقبلها لتعدد زيجاته.

كما تحدث عن تجربته مع زوجته الألمانية السابقة، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما لم تشهد الخلافات نفسها التي واجهها في بعض زيجاته الأخرى، متناولًا رؤيته للعلاقة الزوجية وأهمية وجود حياة مشتركة بين الطرفين.

مرض ووفاة سناء شافع

وفي الفترة الأخيرة من حياته، تعرض سناء شافع لأزمة صحية، وخضع لعدد من الفحوصات الطبية قبل أن يتوفى في 12 أغسطس 2020، عن عمر بلغ 77 عامًا.

ورحل الفنان تاركًا رصيدًا متنوعًا من الأعمال الفنية، إلى جانب إسهاماته في المجال الأكاديمي والمسرحي.

آخر أعمال سناء شافع

شارك سناء شافع في عام 2020 بمسلسل «ليالينا 80»، الذي ضم مجموعة من النجوم، من بينهم إياد نصار، صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، ميدو عادل، نهى عابدين ومحمد علي رزق.

ويظل اسم سناء شافع حاضرًا في ذاكرة الجمهور المصري، سواء من خلال أدواره التمثيلية أو أعماله المسرحية وإسهاماته في مجال التعليم والفنون.