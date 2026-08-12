من هو فوزي المنصوري رئيس الاستخبارات العسكرية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:28 مساءً - توفي اللواء فوزي المنصوري، أحد القادة العسكريين البارزين في ليبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس 2026، متأثرًا بإصاباته جراء عملية اغتيال استهدفته في مدينة بنغازي وكان المنصوري يشغل منصب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي منذ مايو 2024، واستمر في موقعه حتى مقتله.

من هو اللواء فوزي المنصوري؟

يعد فوزي المنصوري من القيادات العسكرية التي تولت عددًا من المهام الميدانية والأمنية المهمة داخل ليبيا، إذ تدرج في مناصب عسكرية متعددة، وشارك في عمليات تأمين مناطق استراتيجية، إلى جانب توليه مسؤوليات مرتبطة بالعمليات العسكرية والأمنية.

ومن أبرز المناصب التي شغلها توليه قيادة منطقة الخليج العسكرية، إلى جانب قيادة غرفة عمليات أجدابيا، حيث شارك في جهود تأمين مناطق الهلال النفطي وشرق ليبيا.

قيادة عمليات في طرابلس

خلال العمليات العسكرية التي شهدتها العاصمة طرابلس عام 2019، تولى اللواء فوزي المنصوري قيادة محوري عين زارة ووادي الربيع، في إطار المهام العسكرية التي كلف بها خلال تلك الفترة.

وشكلت هذه المرحلة إحدى المحطات المهمة في مسيرته الميدانية، قبل انتقاله إلى مسؤوليات عسكرية وأمنية أخرى في مناطق مختلفة من البلاد.

فوزي المنصوري قائدًا لمنطقة سبها العسكرية

وفي أغسطس 2021، صدر قرار بتكليف فوزي المنصوري بقيادة منطقة سبها العسكرية في جنوب ليبيا، بتكليف من القائد العام المشير خليفة حفتر.

وخلال توليه هذا المنصب، ارتبطت مهامه بملفات تأمين المنطقة الجنوبية، ومراقبة الحدود المفتوحة، إلى جانب مواجهة الأنشطة المرتبطة بالتهريب والتنظيمات المسلحة، وفق المعلومات الواردة في المصدر.

مديرًا للاستخبارات العسكرية

في مايو 2024، تولى فوزي المنصوري منصب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، بعد صدور قرار رسمي بتكليفه بالمنصب.

واستمر في أداء مهامه في المجالين الأمني والعسكري حتى تعرضه لعملية الاغتيال التي أنهت حياته في أغسطس 2026.

تفاصيل اغتيال فوزي المنصوري في بنغازي

تعرض اللواء فوزي المنصوري لعملية اغتيال في مدينة بنغازي خلال ليلة الاثنين 10 أغسطس 2026.

وبحسب المعلومات الواردة، استُهدفت سيارته بعبوة ناسفة جرى زرعها داخلها في منطقة الهواري، بالقرب من مسجد السيدة عائشة، وذلك عقب خروجه من أداء صلاة العشاء.

وأدت العملية إلى إصابته، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بتداعيات عملية الاغتيال.

مسيرة عسكرية حافلة

ترك فوزي المنصوري خلفه مسيرة عسكرية شملت العديد من المواقع القيادية، بداية من قيادة المناطق والعمليات الميدانية، مرورًا بالمسؤوليات الأمنية في الجنوب، وصولًا إلى إدارة الاستخبارات العسكرية.

وتسلط مسيرته الضوء على الدور الذي لعبه في عدد من الملفات العسكرية والأمنية المهمة داخل ليبيا، قبل أن تنتهي حياته في حادث اغتيال بمدينة بنغازي.