محمد الشناوي يرفض الاعتزال مع الأهلي.. ويطلب تمديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:28 مساءً - يتمسك محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستكمال مشواره داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، رافضًا فكرة إنهاء مسيرته مع الفريق عقب نهاية الموسم الجديد.

محمد الشناوي يرفض الاعتزال مع الأهلي

وينتهي عقد الشناوي الحالي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، إلا أن الحارس يرغب في الاستمرار مع الفريق لموسم إضافي، في ظل رغبته في مواصلة المنافسة على البطولات وتحقيق المزيد من الإنجازات بقميص النادي.

الشناوي يسعى لتمديد عقده مع الأهلي

وبحسب مصدر مقرب من الحارس، بدأ محمد الشناوي التواصل مع عدد من مسؤولي إدارة الكرة بالنادي من أجل التعرف على موقف الإدارة من إمكانية تمديد عقده لموسم إضافي.

وينتظر قائد الأهلي رد إدارة النادي بشأن طلبه، خاصة أن الحارس يرى أنه لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة والمنافسة على المستوى الفني، إلى جانب امتلاكه الرغبة في مواصلة اللعب وعدم إنهاء مسيرته في الوقت الحالي.

استمرار الشناوي هدفه حصد المزيد من البطولات

ويضع محمد الشناوي مواصلة التتويج بالألقاب مع الأهلي ضمن أبرز أهدافه خلال الفترة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، خاصة مع استمرار مشاركة الفريق في مختلف البطولات الكبرى.

ويرغب الحارس المخضرم في خوض تحديات جديدة مع الفريق، والاستمرار ضمن المنافسات التي اعتاد الأهلي خوضها، بدلًا من اتخاذ قرار الاعتزال بنهاية الموسم الجديد.

موقف إدارة الأهلي يحسم مستقبل الشناوي

ويترقب محمد الشناوي موقف مسؤولي الأهلي من طلب تمديد عقده، في ظل ارتباط القرار برؤية إدارة النادي والجهاز الفني بشأن مستقبل حراسة المرمى، وكذلك سياسة تجديد عقود اللاعبين أصحاب الخبرات.

ويعد الشناوي من أبرز عناصر الخبرة داخل صفوف الأهلي خلال السنوات الأخيرة، كما حمل شارة قيادة الفريق في العديد من المناسبات، وأصبح أحد العناصر المؤثرة داخل غرفة ملابس القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة الصورة النهائية لمستقبل الحارس، سواء بالموافقة على تمديد عقده لموسم إضافي أو استمرار ارتباطه بالعقد الحالي، في ظل تمسك الشناوي بمواصلة مسيرته مع الأهلي وعدم الاعتزال في نهاية الموسم الجديد.